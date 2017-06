Kreis übernimmt Zehdenicker Exin-Oberschule

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Auf den Kopf gestellt wird die Zehdenicker Schullandschaft. Die Exin-Oberschule zieht in das Gebäude des Oberstufenzentrums (OSZ). Gleichzeitig übernimmt der Landkreis Oberhavel die Schulträgerschaft. Und die Havelland-Grundschule wird das jetzige Gebäude der Oberschule an der Marianne-Grunthal-Straße nutzen.

Bildungcampus geplant: In das OSZ-Gebäude am Wesendorfer Weg soll in gut einem Jahr die Exin-Oberschule einziehen.

© Martin Risken/MOZ

Das haben Vertreter der Stadt Zehdenick und des Landkreises Oberhavel hinter verschlossenen Türen ausgekungelt. Die Gremien der Stadt und des Landkreises müssen den Veränderungen selbstverständlich noch zustimmen. Sollten die Beschlüsse in den nächsten Wochen gefasst werden, könnten die Veränderungen zu Beginn des Schuljahres 2018/19 umgesetzt werden, die Schulträgerschaft aber schon zum 1. Januar kommenden Jahres auf den Landkreis übertragen werden. Das bedeutet aber nicht das Aus des Oberstufenzentrums in Zehdenick, betonte Kreisverwaltungssprecherin Constanze Gatzke. OSZ und Oberschule würden sich das Gebäude am Wesendorfer Weg künftig teilen, so Gatzke. Die letzten Bildungsgänge müssten nicht nach Oranienburg verlagert werden, stellte sie klar.

In der Sitzung der Fraktionsvorsitzenden sei diesen Plänen am 15. Mai und im nichtöffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung am 18. Mai bereits grundsätzlich zugestimmt worden, auch wenn dieser Punkt nicht Gegenstand der Tagesordnung war. Die Veränderungen in der Schullandschaft begründete Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) so: "Die wesentlichen Gründe liegen darin, dass die Stadt in zahlreichen Gesprächen mit dem Landkreis erkannt hat, dass das Oberstufenzentrum - hier vor allem die gymnasiale Oberstufe - auf Dauer schwer aufrecht erhalten werden kann. Das Wegbrechen der Möglichkeit, in der Havelstadt ein Abitur ablegen zu können, wäre ein irreparabler Standortnachteil für den Wirtschafts- und Wohnstandort sowie für die Schüler." In einer Absichtserklärung, über die Stadt und Kreis noch befinden müssen, heißt es: "Gemeinsames Interesse der Unterzeichner der Absichtserklärung ist die Errichtung eines modernen Bildungscampus aus der Zehdenicker Oberschule mit Sekundar-I-Bildungsgängen, der Gymnasialen Oberstufe und den Angeboten der beruflichen Bildung des Oberstufenzentrums. Die bereits bestehenden vertraglichen Kooperationsbeziehungen zwischen der Exin-Oberschule, dem OSZ und der benachbarten 3B-gGmbH bieten vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil sowie Synergieeffekte. Durch die räumliche Nähe werden alle beteiligten Bildungseinrichtungen stabilisiert."

Durch den Umzug der Oberschule in das OSZ-Gebäude werde sich die räumliche Situation der Exin-Oberschule verbessern, auch weil die Ausstattung, die der Landkreis als Schulträger anbietet, erheblich über den Möglichkeiten der Stadt liegen würden. Das Nutzungskonzept sieht neben den jeweiligen Raumbelegungen auch notwendige Umbau- und Modernisierungsarbeiten vor.

Auch die Havelland-Grundschule samt Hort werden ihre räumliche Situation nach Einschätzung des Bürgermeisters deutlich verbessern. Was aus dem Gebäude-Komplex an der Hospitalstraße wird, in das die Kommune in den vergangenen Jahren viel Geld investiert hat, bleibt allerdings vorerst offen. "Einige Ideen gibt es zwar, zurzeit konzentriert sich die Stadtverwaltung jedoch auf die mit erheblichem Aufwand zu koordinierenden Standortverlagerungen der beiden Schulen", so Dahlenburg. Aus dem Schul- könnte später ein Wohnhaus werden.