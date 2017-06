artikel-ansicht/dg/0/

Häsen (MOZ) Max Grundmann hat ein weiteres Etappenziel in seiner noch jungen Fußball-Laufbahn erreicht. Der 18-Jährige, der in Häsen aufwuchs und in jungen Jahren beim SV Zehdenick ausgebildet wurde, unterschrieb einen Vertrag beim Regionalligisten FC Energie Cottbus.

Das "Stadion der Freundschaft" ist seine Heimat: Max Grundmann wird in der kommenden Saison für das Männerteam des FC Energie Cottbus in der Regionalliga spielen. © Stefan Scharfenberg

Der Innenverteidiger setzte seine Unterschrift am Dienstag unter einen bis Juni 2018 laufenden Kontrakt, dessen Laufzeit sich bei einem Drittligaaufstieg des FC Energie Cottbus automatisch um ein Jahr verlängern würde. "Das fühlte sich gut an", beschrieb Grundmann den Moment der Vertragsunterzeichnung. "Genau darauf habe ich hingearbeitet."

Der Häsener durchlief beim FCEnergie sieben Jahre lang die Nachwuchsabteilung, nachdem er von den F- bis D-Junioren beim SV Zehdenick gespielt hatte. "Nach dem Vertragsangebot musste ich nicht lange überlegen. Es war für mich klar, dass ich bei Energie bleibe. Hier habe ich die Jugend durchlaufen und wollte immer hoch in den Männerbereich." Im Regionalliga-Team absolvierte Grundmann schon einige Trainingseinheiten und hinterließ bei Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz einen bleibenden Eindruck.

Nun will der Sportschüler, der im kommenden Jahr sein Abitur macht, richtig angreifen. Bereits in zwei Wochen beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. "Das große Ziel ist natürlich der Aufstieg. Aber so etwas ist immer schwer vorherzusagen. Jeder muss sich reinhauen", sagt der Kicker aus Oberhavel, der bisher vier Mal das Trikot der deutschen U19 Nationalmannschaft trug, in der zurückliegenden Saison 23 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga bestritt und dabei fünf Tore erzielte.

Seine Ziele für die neue Serie: "Ich will so viele Minuten mitnehmen wie es geht. Mal sehen, was die Saison hergibt." In der Schule werde er durch den veränderten Trainingsumfang und die Einheiten in den Vormittagsstunden sicher mal fehlen. Aber ganz leicht sei es an der Sportschule auch bislang nicht gewesen. Es gehe nicht nur darum, ein bisschen Fußball zu spielen. "Man muss versuchen, Schule und Fußball so gut es geht unter einen Hut zu bekommen." Das sei ihm sieben Jahre lang ganz gut gelungen. "Zweifel, dass ich es schaffen werde, gab es bei mir eigentlich nie. Ich wollte immer weitermachen."

In den kommenden Tagen will sich Max Grundmann ein bisschen Ruhe gönnen. Vielleicht auch in der Heimat. "Wenn ich Zeit habe, versuche ich schon, nach Hause zu fahren." Gerade zu vielen Häsenern würde es noch Kontakt geben. "Da bin ich aufgewachsen. Und wenn ich in der Heimat Fußball gucke, dann in Häsen. Da habe ich zwar nie selbst gespielt. Aber es macht auf der Anlage immer viel Spaß, weil es ein geiler Club ist."