Mut zur Ausbildung

Angermünde (MOZ) Das Angermünder Bildungswerk startet mit dem Projekt "Stark in Ausbildung" eine Initiative zur Stärkung betrieblicher Ausbildung in Klein- und Kleinstunternehmen der Uckermark. Anliegen ist es, Betriebe zur Ausbildung zu motivieren und sie zu unterstützen und zu begleiten.

Nur jeder zehnte Betrieb im Landkreis Uckermark bildet Lehrlinge aus. Während in den meisten Regionen Deutschlands mittlerweile die Zahl der Schulabgänger und Ausbildungsplätze ausgewogen ist oder es sogar mehr Lehrstellen als Bedarf gibt, gehen in der Uckermark noch immer viele Jugendliche leer aus. Vor allem in der betrieblichen Erstausbildung fehlen Lehrstellen. Andererseits brechen 20 Prozent der Jugendlichen ihre Ausbildung vorzeitig ab, meist schon im ersten Lehrjahr. Und in einigen Branchen, wie der Gastronomie oder Gebäudereinigung, finden Unternehmer kaum mehr willige und geeignete Bewerber.

So beschreibt Susann Löscher, Geschäftsführerin des Angermünder Bildungswerkes (ABW), die gegenwärtige Ausgangssituation, die das ABW bewegte, gemeinsam mit dem Bildungsministerium nach Lösungen für die besondere, zugespitzte Lage in der Uckermark zu suchen. Daraus entwickelte sich das Projekt "Stark in Ausbildung", das aus dem Programm Jobstarter plus mit Mitteln des Bundesbildungsministeriums und des Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Am Mittwoch fand dazu die Auftaktveranstaltung in Angermünde statt, zu der viele Partner und Mitstreiter eingeladen waren, darunter die Agentur für Arbeit und das Jobcenter, IHK, Handwerkskammer, Bauernverband, Unternehmervereinigung, Investor Center Uckermark und Stadtverwaltungen. Ziel des Projektes ist es, kleinste und kleine Betriebe in der Uckermark zu motivieren und zu unterstützen, junge Menschen in ihren Unternehmen auszubilden.

Bei der Auftaktveranstaltung wurde das Projekt vorgestellt und in der regen Diskussion mit den Teilnehmern verschiedenster Institutionen auf bereits vorhandene Schnittstellen sowie ähnliche Projekte und Initiativen hingewiesen. Beispielsweise hat auch die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) bereits Initiativen zur Ausbildungsförderung in ihren Handwerksbetrieben gestartet. "Uns geht es darum, vorhandene Angebote kennenzulernen, sie gemeinsam zu nutzen und uns auszutauschen, welche zusätzlichen Angebote an Beratung, Unterstützung und Förderung kleine Betriebe der Region in Sachen Ausbildung benötigen", bestätigte Susann Löscher.

Zu teuer, zu aufwendig, zu wenig Zeit, zu großer Konkurrenzdruck, Überforderung, schlechte Erfahrungen, fehlende geeignete Bewerber, hohe Abbruchquoten, mangelnde Grundkenntnisse in Deutsch und Mathe und soziale Kompetenzen der Jugendlichen sind Argumente, die gerade kleinere Betriebe abhalten, auszubilden. Hier will das Projekt des Bildungswerkes ansetzen und als eine Art Lotsendienst ausbildungswillige Unternehmen fit machen und begleiten. Dazu gehören Beratung und Unterstützung bei behördlichen und rechtlichen Fragen, Hilfe bei der Akquise von Fördermöglichkeiten, das Koordinieren von Verbundausbildungen zum Beispiel bei Saisonbetrieben, Beraten zu modernen Ausbildungsmethoden, Unterstützen beim Marketing zum Beispiel bei Berufemessen, Projekttagen in Schulen oder auf Internetplattformen, aber auch fachliche Unterstützung im ersten Ausbildungsjahr, Hilfe beim Suchen passender Jugendlicher, das Lösen von Mobilitätsproblemen oder Unterstützen bei der Integration zum Beispiel von Migranten. Für interessierte Unternehmen werden individuelle Ausbildungsmanagementpläne erarbeitet. Auch eine Ausbildungshotline soll eingerichtet werden, die Azubis und Unternehmen in Krisensituationen nutzen können.

Das Projekt läuft bis März 2019. Ziel ist es, in dieser Zeit mindestens 240 Unternehmen aufzusuchen und zu beraten - sowohl solche, die noch gar nicht ausbilden, als auch jene, die nicht mehr ausbilden oder die Plätze aufstocken wollen. Dabei setzen sich die Projektkoordinatoren des Angermünder Bildungswerkes hehre Ansprüche: 30 neue Ausbildungsplätze sollen geschaffen und 80 bestehende, ungenutzte wieder besetzt werden.

Bei der Suche nach Azubis sind die Agentur für Arbeit und das Jobcenter die wichtigsten Partner. Schulen sollen noch stärker durch Projekte der frühzeitigen Berufsorientierung eingebunden werden. Die Unternehmervereinigung Uckermark will sich über ihr großes Mitgliedernetzwerk als Kommunikationsplattform anbieten und Unternehmen direkt ansprechen.

Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer führt ein regelmäßiges Unternehmerfrühstück im Rathaus ein und bietet ebenfalls an, das Rathaus als Plattform für Veranstaltungen im Rahmen des Ausbildungsprojektes zur Verfügung zu stellen.

Informationen: www.abw-ang.de/verein/stark-in.ausbildung