Im Zeitplan und im Kostenrahmen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hat sich am Mittwoch als der für die Landesliegenschaften zuständige Ressortchef in Falkensee über den Fortschritt der Bauarbeiten für die neue Polizeiinspektion Havelland informiert. Die Quintessenz: "Der Zeitplan kann eingehalten werden und auch die Kosten bleiben im Rahmen", wie er betonte. Im Oktober soll die Wache an der Finkenkruger Straße eingeweiht werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579618/

Ende Mai 2015 war Görke zur symbolischen Grundsteinlegung bereits vor Ort. Dann folgte ein weiterer Besuch als der Rohbau hochgezogen worden war. Nun ließ er es sich nicht nehmen, die gute Nachricht von der Einhaltung des Zeitplanes zu verkünden, obgleich das nach einer vorsätzlichen Brandstiftung Ende Dezember 2015 nicht mehr so sicher war, schließlich waren durch das Feuer Materialien, Stützpfeiler und die Zwischendecke beschädigt worden und die Kosten in der Folge ein wenig nach oben geschnellt. Alles Schnee von gestern, wenngleich es nach den Diskussionen gefühlt Jahrzehnte gedauert hat, bis die Polizei in Falkensee in rund vier Monaten endlich ein neues Domizil haben wird.

Rund zehn Millionen Euro kostet der Bau der Polizeiinspektion, landesweit werden bis 2020 rund 180 Millionen Euro in die verschiedenen Standorte investiert. "Wir müssen das umsetzen", so Görke. In der Gartenstadt wird in der neuen Wache unter anderem eine Raumschießanlage integriert sein. Mit Handfeuerwaffen soll dort trainiert werden. Die Besonderheit: "Falkensee wird ein Ausbildungszentrum für die Polizei-Fachhochschule", so Görke. Zudem lassen sich vor Ort künftig verschiedene Polizeieinheiten, darunter die Kripo und der Führungsstab, konzentrieren. Dort werden sie weitaus bessere Arbeitsbedingungen vorfinden als aktuell in der Kochstraße. "Die Standorte in Nauen und Rathenow bleiben natürlich erhalten."

Im Neubau der Polizeiinspektion Havelland indes werden künftig 113 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Die Gesamtnutzfläche wird mit 1.729 Quadratmetren angegeben. Die Zellen sind zwar noch nicht bezugsfertig, die Gitter allerdings schon zu sehen. Auch der Vernehmungsraum mit einem venezianischen Spiegel ist bereits in groben Zügen fertiggestellt.

Insgesamt läuft der Innenausbau unter Federführung des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB) natürlich weiterhin auf Hochtouren. Alle technischen Gewerke seien noch beteiligt, Maler und Fliesenleger aktiv.

"Es ist wichtig, dass der Polizeistandort in Falkensee endlich aufgewertet wird", so Görke. "Ich bin froh, den Beschäftigten im Oktober das Haus gemeinsam mit dem Innenminister übergeben zu können. Darauf haben viele sehr lange gewartet."