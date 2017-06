Bus-Tickets tausendfach begehrt

artikel-ansicht/dg/0/

Busschule an der Wildberger Grundschule am Burgwall. © MZV

Insgesamt 3300 Anträge auf das kostenlose Ticket der Schülerbeförderung sind beim Landkreis bereits eingegangen. "Wir haben 930 davon auch bereits fertig bearbeitet", sagt die Leiterin des Kreis-Schulamtes, Anke Somschor.

Rund 800 Anträge seien auch schon vom kreiseigenen Busunternehmen ORP schon fertig bearbeitet worden, so dass mittlerweile Fahrkarten an die Eltern verschickt werden konnten.Die Erfahrung aus den vergangenen Schuljahren zeigt allerdings, dass noch viel mehr Anträge als die 3300kommen werden.

Befördert werden rund 5600Kinder und Jugendliche. Dass manche Anträge noch ausstehen, liegt zum Beispiel daran, dass Schüler ihre zehnte Klasse wiederholen, frisch umgezogen sind oder sich spät für eine Ausbildung entschieden haben.Bisweilen haben Eltern aber auch nur die Frist zur Einreichung, die alljährlich beim 31.Mai liegt, schlichtweg verpasst und müssen Anträge nachreichen. "Formulare sind an den Schulen verfügbar" so die Chefin des Bildungsamtes.

Der Landkreis lässt es sich einiges kosten, dass die Ostprignitz-Ruppiner mit kostenlosen Jahreskarten ausgestattet werden. Im Schuljahr 2017/2018 werden dreieinhalb Millionen Euro reserviert. Während die Zahl der Fahrkinder in den vergangenen Jahren in etwa konstant geblieben ist, wächst die Geldsumme an: "Das liegt vor allem daran, dass es Preisanpassungen durch den Verkehrsverbund VBB gibt", so Somschor. Jährlich müsse der Landkreis deshalb rund zweieinhalb Prozent hinzukalkulieren.

Dass fast jede Schule Kinder, die mit dem Bus zum Unterricht kommen, hat, zeigt die Zahl der Einrichtungen, die bei der Busschule mitmachen. Von den 24Grundschulen sind immerhin 20 dabei. Bei der Busschule geht es darum, den Kinder, die neu eingeschult wurden, beizubringen, wie sie sich bei einer Busfahrt zu verhalten haben. Das Angebot gibt es zwischen dem 29.August und dem 6.September: Mitarbeiter des Kreis-Verkehrsbetriebs sind dann als Ansprechpartner für Erstklässler und Eltern vor Ort. Genaue Termine werden noch bekannt gegeben.

Antragsformulare für das Schulbus-Ticket: www.opr.de, "Landkreis & Verwaltung" - "Bürgerservice" - "Formularservice" - "Schülerbeförderung"