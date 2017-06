Myanmar setzt Suche nach vermisster Militärmaschine fort

artikel-ansicht/dg/0/

Rangun (dpa) Vor der Küste Myanmars haben Rettungskräfte die Suche nach einem vermissten Militärflugzeug mit 122 Menschen an Bord fortgesetzt. Vermutet wird, dass die Maschine gestern nach dem Start im Süden des südostasiatischen Landes ins Meer gestürzt ist. Sie war auf dem Weg in die ehemalige Hauptstadt Rangun. An Bord waren nach Angaben der Armee Soldaten mit Familienangehörigen, darunter 15 Kinder, sowie die Besatzung. An der Suche in der sogenannten Andamanensee beteiligen sich fünf Flugzeuge, neun Schiffe und zwei Hubschrauber.