Eberswalde Meister mit weißer Weste

Eberswalde (sb) SV Motor Eberswalde III ist seiner Favoritenrolle gerecht und ohne Punktverlust Meister in der 1. Kreisklasse und somit Aufsteiger in die Barnimliga geworden. Begleitet wird Motor vom SV Melchow/Grüntal II. In die 2. Kreisklasse steigen der Tabellenvorletzte Top Spin Bernau V und Schlusslicht SV Schorfheide ab.