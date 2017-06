artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (zeit) Als im Frühjahr vor Beginn der Vegetationszeit die Gemeinde die Straßenbäume an der B 96 a in Birkenwerder gefällt ließ, war die Empörung groß. Denn erst im Herbst - also ein halbes Jahr später - sollten mit dem Ausbau des Teilstücks zwischen Bahnhof und Ortsausgang in Richtung Bergfelde begonnen werden. Doch daraus wird jetzt nichts mehr. Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) hat eine Mail vom Landesbetrieb Straßenwesen bekommen, in der überraschend mitgeteilt wird, dass der Ausbau verschoben sei. Wann die Maßnahme realisiert wird, ist derzeit nicht bekannt. "Das ist nicht akzeptabel", sagte Zimniok. "Seit zwei Jahren planen wir gemeinsam mit dem Landesbetrieb den dringend erforderlichen Ausbau der B 96 a. Wir stehen kurz vor der Ausschreibung", so der Bürgermeister. Begründet wurde ihm gegenüber die Verschiebung mit dem Vorziehen der Planung für den Ausbau der L 171 zwischen dem Handels und Dienstleistungszentrums (HDZ) in Bergfelde und Schönfließ. Diese Straße sei im Rahmen des Projektes "P 100" in der Prioritätenliste des Landes hochgerutscht. Hinter diesem Projekt verbirgt sich ein Investitionsförderprogramm des brandenburgischen Landesregierung in Höhe von 100 Millionen Euro, das politisch Vorrang genießt. Ziel des Programms ist die Verbesserung der Ortsdurchfahrten.