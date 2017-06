artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579631/

Nach einem ersten Rennen Ende April in Berlin und einem gemeinsamen Training in Dresden - allerdings jeweils im Doppelvierer - trafen sie sich am Pfingstwochenende in Prag, um bei der 104. Primátorkách auf der Moldau in der Prager Innenstadt im Achter zu starten. Die "Primátorkách" wird seit 1910 - mit Ausnahme der Weltkrigsjahre 1914 bis 1918 - jährlich ausgetragen und ist daher eine der ältesten und prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen Tschechiens mit internationaler Beteiligung. Am Ufer werden die Rennen von einem großen Publikum begleitet. Es starten nur Achter und Einer, die auf dem Wasser von einem Kameraboot gefilmt werden, denn die Rennen werden live im Fernsehen übertragen.

Im Achter-Wettbewerb der Dresden-Schwedt-Besatzung hatten 13 Boote gemeldet, sodass mittags drei Vorläufe stattfanden. Die jeweils Letztplatzierten dieser Rennen mussten zwei Stunden später in einen Hoffnungslauf. Dies blieb der Renngemeinschaft als Vorlaufzweitem erspart. So ging es erst fünf Stunden später auf die nächste 2000-m-Distanz, um die je fünf Boote für das große oder das kleine Finale am nächsten Tag zu ermitteln. Besonders schwierig hierbei war, dass zu den Gegnerrinnen auch Ruderinnen der tschechischen Nationalmannschaft gehörten.

In einem spannenden Rennen qualifizierten sich der Dresden-Schwedt-Achter für das kleine Finale, in dem er dann einen sehr guten zweiten Platz belegte, insgesamt also Siebter war. In Anbetracht der Tatsache, dass die Mannschaft erstmals zusammen im großen Boot saß und einige Sportler noch nie die 2000-m-Strecke auf einer Regatta gefahren sind, war das ein hervorragendes sportliches Ergebnis.

Besonders schön an dieser Regatta waren die vielen tollen Eindrücke von der goldenen Stadt Prag, dem ruderbegeisterten Publikum und den neuen Ruderkameradinnen aus Sachsen. Daher ist gleich für Ende Juni eine Fortsetzung des gemeinsamen Ruderns geplant - dann in Wien!