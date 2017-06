SPD macht Front gegen Landesmuseum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vertreter der SPD äußerten am Dienstagabend im Hauptausschuss Bedenken gegen die beabsichtigte Fusion der Kunstmuseen in Frankfurt und Cottbus zum Landesmuseum Moderne Kunst. Fraktionschef Thilo Winkler sprach von einem Zwangsprojekt des Landes. Er habe starke "Kopfschmerzen" einer solchen Fusion zuzustimmen, zumal es in Frankfurt keine Kulturentwicklungsplanung gebe. Der Beigeordnete Jens-Marcel Ullrich (SPD) gab dann eine persönliche Erklärung ab. Er verwies darauf, dass er "aus grundsätzlichen haushaltärischen Erwägungen" nicht die Position der Verwaltungsspitze - des Oberbürgermeisters und des Kulturbeigeordneten, die eine Fusion unterstützen, mittrage. Diese Fusion führe zu einer Kostensteigerung für Frankfurt. Mit dem Beschluss für eine Fusion gehe die Stadt Verpflichtungen ein, die noch viel kosten würden. "Das Innenministerium müsste eigentlich die Gesetzesvorlage für diese Fusion zurückziehen", betonte Ullrich.

Ausschussvorsitzender Ulrich Junghanns (CDU) erinnerte Ullrich daran, dass das SPD-geführte Innenministerium an der Erarbeitung des Gesetzes mitgewirkt habe. "So ist eben Politik", entgegnete Ullrich. Auch der Vertreter des Personalrats kritisierte die Fusion. Er sprach von einer "feindlichen Übernahme". Kultur-Beigeordneter Markus Derling räumte beispielsweise unterschiedliche Arbeitszeitregelungen im Frankfurter Museum und im Cottbuser Haus, das zu einer Stiftung gehört, der nun auch das Frankfurter Museum beitreten soll, ein. Darüber müsse man noch mal reden. Andererseits gelten dort seit Jahren auch tarifliche Regelungen und sie funktionierten gut. "Schlicht absurd" nannte er Winklers Behauptung, dass es in Frankfurt keine Kulturentwicklungsplanung gebe. Darin habe man vor knapp zwei Jahren beschlossen, das Frankfurter Kunstmuseum in ein dezentrales Landesmuseum zu überführen.

OB Martin Wilke und Derling hatten zuvor für die strategische Entscheidung, beide Museen zu fusionieren geworben und damit eine weitere Landesinstitution in der Stadt anzusiedeln. "Als OB habe ich mich klar für eine Fusion positioniert", betonte er. Er räumte ein, dass es in der Verwaltungsspitze auch eine andere Meinung gebe. "Beim Nutzen von Zukunfts-Chancen gibt es auch Bedenken. Ich setze auf die Chancen", sagte er. Die Stadtverordneten entscheiden heute über die Fusion.