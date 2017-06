Stressiger Endspurt zum Abitur

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am Theodor-Fontane-Gymnasium sind die letzten Wochen vorm Abiball immer anstrengend, in diesem Jahr gibt es aber für Schüler und Lehrer einen besonders stressigen Endspurt. Nach dem Desaster um die schriftlichen Mathe-Abiturprüfungen schreiben am 12. Juni 42 Zwölftklässler am Straussee die Prüfung nach. Am 12. Juni deshalb, weil auch das Land Berlin an diesem Tag die Prüfung nachschreiben lässt.

Für Schulleiterin Marieta Gruber und ihr Lehrerkollegium bringt dieser späte Termin eine zusätzliche Druckperiode: "Nach den schriftlichen Prüfungen werden die Arbeiten zweimal durchkorrigiert. Ich muss also alle Mathematiklehrer für die 12. Klassen dafür einsetzen und in ihren Klassen ersetzen." So können erst am 16. Juni die Gesamtqualifikationen festgestellt werden, das heißt, dass der Oberstufenkoordinator dann am Wochenende Sonderschichten einlegen muss. Dann werden die Anträge auf freiwillige mündliche Prüfungen abgearbeitet und Abiturienten über pflichtige mündliche Prüfungen informiert.

Parallel laufen die Orientierungsarbeiten der 8. Klassenstufen in Deutsch, Mathematik und Englisch. Auch deren Aufgaben sind landesweit gleich. Froh sei die Schulleiterin darüber, dass die Prüfungen der Zehntklässler durch seien, doch werden die auch noch korrigiert. Wegen der Verzögerungen durch das schriftliche Mathematik-Abitur könne es durchaus passieren, dass die letzte mündliche Prüfung erst am 23. Juni stattfinde, sagt Marieta Gruber.

Wenn man bedenkt, dass der Abiball am Abend des 24. Juni auf dem Campus der Bundeswehr an der Prötzeler Chaussee mit der Übergabe der Reifezeugnisse - mit allen Zensuren und Unterschriften - über die Bühne geht, lässt sich denken, was die Schulleiterin und der Oberstufenkoordinator in den Tagen und Stunden zuvor zu bewältigen haben.

"Wenn wir erst den Abiball feiern und alle Schüler ihre Zeugnisse in der Hand halten, wird wohl die ganze Anspannung der letzten Schulwochen von uns abfallen", sagt Marieta Gruber. Sie ist froh, dass ihr Kollegium die zusätzlichen Belastungen so tatkräftig bewältigt. Dass als Ursachen der missglückten Mathe-Prüfung zuerst die nicht vollständige Teilnahme der Lehrer an einer Fortbildung, dann das Missverstehen des Rahmenlehrplans und als Letztes die fehlende Wochenstunde Mathematik genannt wurden, ärgert sie.