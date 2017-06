Längere Öffnungszeiten und mehr Büros

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) In der Sonne ein Eis schlecken und ein kühles Getränk genießen - die Terrasse des Bistros auf dem Gelände der Sport- und Freizeitanlagen am Ende der Woltersdorfer Hochlandstraße wäre dafür am Mittwochvormittag der perfekte Ort gewesen. Doch die Einrichtung hatte zu, wie sonst auch vormittags. Dabei hätte es auf dem nahen Spielplatz einige potenzielle Kunden gegeben.

Doch für das Bistro sind aktuell Kernöffnungszeiten zwischen 16 und 22 Uhr täglich genehmigt. Und das soll nicht so bleiben, wenn es nach dem Sportbetrieb der Gemeinde geht, der die Anlagen betreut. In einer Beschlussvorlage für die Gemeindevertretung hat Werksleiterin Synke Altmann beantragt, eine Verlängerung der Öffnungszeiten zu prüfen. Genehmigungsbehörde ist das Bauordnungsamt des Kreises in Beeskow. Sollte eine Genehmigung in Aussicht stehen, soll dort die Verlängerung der Öffnungszeiten beantragt werden. Der Hauptausschuss hat die Vorlage in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen.

Ob die vom Sportbetrieb vorgeschlagenen Öffnungszeiten von täglich 8 bis 0 Uhr realistisch sind, da hatte Bürgermeisterin Margitta Decker aber ihre Zweifel. "Einen Betrieb bis 0 Uhr stelle ich mir schwierig vor wegen des nahegelegenen Wohngebietes. Aber bis 22 Uhr sollte es kein Problem sein", sagte sie.

Der Bedarf nach ausgeweiteten Öffnungszeiten ist akut. "Gerade in der Saison besuchen viele Schulen und Kitas zu Exkursionszwecken, Ausflügen oder Wandertagen an den Vormittagen die Sport- und Freizeitanlagen Woltersdorf", begründet Synke Altmann den Vorstoß. Und an den Wochenenden würden die Sporteinrichtungen auch schon ab 9 Uhr genutzt. "Nach der Nutzung haben viele Sportler den Wunsch nach Getränke- und Imbissversorgung", erklärt Synke Altmann, die durch mehr Absatz im Bistro auch ein "wirtschaftliches Steigerungspotential für den Eigenbetrieb" sieht.

Auch in einem anderen Bereich will der Sportbetrieb nachsteuern, um sich für die Zukunft besser aufzustellen. Seit 2013 ist die Mitarbeiterzahl von drei (Werkleitung und zwei Hausmeister) auf sechs Mitarbeiter (zusätzlich ein Hallenwart und zwei Servicekräfte) gestiegen, gleichzeitig sind die derzeitigen Büroräume für den täglichen Arbeitsablauf zu klein geworden. Der Vorschlag: Die 85 Quadratmeter große und von keinem Mitarbeiter benötigte Werkswohnung soll umgewidmet und für Büros und Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Kosten entstünden durch die Neuordnung vorerst nicht, sagte Synke Altmann. Der Hauptausschuss stimmte zu.