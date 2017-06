Mühlenkonzert mit der Band Schwärzefüße

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Hochschul-Professorenband p&f blues company hat jüngst die Reihe der Sommerkonzerte 2017 in der Zainhammer Mühle eröffnet. Am Sonnabend folgt nun die Schwärzefüße Comedy-Blues-Band. In ihrem Programm "Satire und Country-Rock-Blues in Deutsch" mischen sie musikalisch, satirische Aufarbeitung von Politik und Alltag bunt mit populären Blues-, Country- und Rockballaden, denen sie mit einer sinngemäßen, manchmal fast wörtlichen Nachdichtung in deutschen Sprache neuen Glanz verleihen. Dazu laden viele ihrer groovigen Songs zum Tanzen ein. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.