Rohstoffhunger am Berliner Rand

Bernau (MOZ) Einblicke in den "Rohstoffhunger der Bauindustrie und mögliche Alternativen" wollen die Bündnisgrünen eröffnen. Die Frage "Auf Sand gebaut?" steht über der zweiten Folge der noch jungen Veranstaltungsreihe "Grünes am Donnerstag", zu der der Regionalverband Niederbarnim von Bündnis 90/Die Grünen am 15. Juni von 17 bis 19 Uhr auf den Bernauer Bahnhofsvorplatz einlädt.