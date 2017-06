Das Vermächtnis eines Freundes der Viadrina

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Hochwasser von 1997 hat den Lübecker Tierarzt Dr. Richard Pyritz zu einer engen Beziehung mit Frankfurt (Oder) getrieben. Natürlich kannte er Frankfurt schon vorher, vor allem verfolgte er mit großer Anteilnahme das Wachsen der Europa-Universität Viadrina seit ihrer Gründung. Jetzt verbindet sich die Verleihung des Viadrina-Preises am 9. Juni mit der Trauer um den unermüdlichen Förderer der Universität, der am 12. Mai in Lübeck gestorben ist.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579643/

Ich glaube zu wissen, wie bewegt und erfreut er gewesen wäre, hätte er die Ernennung zum Ehrensenator der Viadrina noch erleben können. Wir haben oft darüber gesprochen, wie wichtig die Universität für die Region beiderseits der Oder, für das Land Brandenburg und für die deutsch-polnischen Beziehungen ist. Nur wenige Deutsche im alten Westen der Republik haben sich so unermüdlich und vielfältig für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Polen eingesetzt. Das war der Hintergrund, vor dem er Stipendien für polnische Studierende der Viadrina akquirierte. Er gewann - immer im persönlichen Einsatz - einzelne Rotarier und viele Clubs für Spendenaktionen. Daraus entstand der größte private Stipendienzufluss der Viadrina.

So, wie er die Viadrina als einen Baustein in einem mittelosteuropäischen Universitäts-Netzwerk sah, weitete er die Stipendienaktionen auf weitere Universitäten aus - im Land Brandenburg und in Mittelosteuropa. Die Zahl der Studierenden, die den Gewinn daraus zogen, geht weit in die Hunderte.

Leicht war das alles selbst für einen so gut vernetzten Rotarier nicht. Mancher Rotarier erlebte Pyritz, der so bescheiden und zurückhaltend war, in einer überraschenden Hartnäckigkeit. Pyritz wusste ja, wie viel noch zu leisten ist, um in Europa mit den Nachbarn Deutschlands im Osten so selbstverständlich zusammenzuleben wie mit Frankreich, den Niederlanden oder Belgien im Westen.

Pyritz war lange Zeit auch Vorsitzender des deutsch-polnischen Länderausschusses von Rotary. Schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, als Rotary den kommunistischen Regierungen noch als subversives Organ unerwünschter Internationalität galt, knüpfte er ein persönliches Netzwerk; er hat es in dem Maß ausgebaut, wie auch in Polen und in der DDR wieder Clubs entstehen konnten.

Das kam zum Tragen, als das Hochwasser der Oder im Juli 1997 schier unaufhaltsam stieg. Das Ausmaß des Unheils war nur zu ahnen, noch nicht in seinen ganzen Dimensionen zu übersehen, da bot Pyritz schon seine persönliche Hilfe und die Verbindungen an, die er in und außerhalb der rotarischen Organisation besaß. Er rief mich aus Lübeck an. Wir kannten uns aus dem seit der Wiedervereinigung aus Teilen der DDR und Westdeutschlands entstandenen Distrikt 1940 von Rotary Deutschland. Der Heimatclub von Richard Pyritz, Ratzeburg-Alte Salzstraße, und unser junger Club in Frankfurt gehörten zu dem neuen Distrikt, in dem das Zusammenleben zwischen Ost- und Westdeutschen ein Lernprozess war - wie überall nach der Vereinigung. Pyritz gewann viele Rotary-Clubs, namhafte Spenden für die Hochwasser-Opfer zu sammeln. Der Rotary-Club Frankfurt wurde zu einem Verbindungsknoten bei der Verteilung von Spenden in Brandenburg und in Polen.

Ein Jahr vor dem Hochwasser hatte Pyritz in dem von ihm mitherausgegebenen Buch "WIR - für ein besseres Verstehen von Deutschen und Polen" festgestellt, dass "mangelnde Kenntnis der Lebensbedingungen und der geschichtlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge" durch Information in gegenseitiges Verstehen geführt werden müssen. Pyritz hat vorbildlich dafür gewirkt. Es braucht noch viele, die sich wie er dafür einsetzen, dass Deutsche und Polen nicht aufhören, gemeinsam Europa zu einen. Davon nicht abzulassen: das ist das Vermächtnis von Richard Pyritz.

Unser Autor Claus Detjen ist ehemaliger Herausgeber der Märkischen Oderzeitung.