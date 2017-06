Außen hui und innen hui

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) ) Wie können alte oder zerstörte Bauten wieder schick und lebenswert gestaltet werden? Sanierung ist das Eine. Antrieb und Vitalisierung oder Identifikation das Andere. Im Rathaus sind nun 38 "Bau-Arbeiten" auf Plakaten ausgestellt, die in den vergangenen vier Jahren in der Mark realisiert wurden.

Eisenbahnersiedlung, Kindertagesstätte, Landhaus, Wasserturm oder Kirche. Zum Sanieren gibt es in Brandenburg vieles, auch in den Frankfurter Altstadtbereichen. Von den fast 40 ausgestellten Arbeiten zeichnete eine Jury sechs für die Ausstellung aus. Markus Derling, Beigeordneter für Stadtentwicklung zu "Auszeichnung guter Bauten im Land Brandenburg": "Baukultur ist Antrieb und Vitalisierung des Heimatortes und einer gemeinsam gelebten lokalen Identität." Eine lebendige Ortsmitte sei wichtig, in der Menschen wohnen und Gewerbe betrieben werde. "Das Zentrum mit seinem prägenden Stadtbild bietet Identifikation und Aufenthaltsqualität für alle Generationen. Baukultur in diesem Sinne bildet den wichtigen Rahmen für mehr Lebensqualität und Attraktivität in unseren Städten."

Brandenburg ist im Wandel, - dass zeigen die architektonischen Leckerbissen. Zum Beispiel der Forschungsneubau des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Der futuristische Bau steht auf dem Telegrafenberg in Potsdam und gehört zum Denkmalschutz-Ensemble der Sternwarte.

Aus Alt mach Neu: Auch beim ehemaligen Wasserturm in Prenzlau galt das Motto. Denn die Anlage heißt nun "Mediencenter Uckermark". In der Backstein-Hülle befindet sich jetzt die "Grüne Hölle" - ein modernes Aufnahmestudio für Fernsehproduktionen. Samt grüner Wand, die der Zuschauer am Bildschirm nicht sieht. In Brandenburg an der Havel steht die St.-Johannis-Kirche. Wieder. Nach Krieg und zeitlichem Verfall widmete sich ein Architektenbüro dem Wiederaufbau. Und der Neugestaltung der ehemaligen Ruine: Die vollverglaste Westfassade - mit Knick und Schrägstellung - lässt genug Tageslicht für die kulturellen und musikalischen Veranstaltungen rein. Die nun in der Kirche stattfinden.

Auch die ehemalige Altstadt von Frankfurt wird saniert. Nach Kriegszerstörung und Plattenbau. Mit Städtebauförderprogrammen will die Stadt gegen Leerstand, Brachflächen und den Rückbau von Gebäuden vorgehen. "Es ist daher von herausragender Bedeutung die Attraktivität unserer Stadt als Lebens-, Arbeits- und Wohnstandort auch unter schwierigen Bedingungen zu erhalten und zu erhöhen. Um die Zukunft unserer Stadt zu sichern, brauchen wir neben neuen Impulsen zur Entwicklung unserer Wirtschaft, auch einen deutlicheren Fokus auf den Erhalt und qualitätsvolle Weiterentwicklung der lokalen Baukultur.", sagt Derling.

Sanierung und Restauration: Ein schmaler Grad zwischen Erneuern und Erhalten. Die Bewohner sollen sich schließlich noch mit den alt-neuen Bauten identifizieren können. In Frankfurt fanden deshalb der "Realisierungswettbewerb" zur Oberschule "Ulrich von Hutten" sowie ein Ideenwettstreit neuen Wohnungen und Büros nahe der Marienkirche statt. Vielleicht winken dann auch für Frankfurt Preise. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Juni im Rathaus zu sehen.