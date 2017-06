Geheimnisse eines Buches

artikel-ansicht/dg/0/

Als der neue Lehrer hochmotiviert vom Kutschwagen sprang und sich über das hübsch gelegene Schmiedeberg freute, ahnte er noch nicht, was auf ihn zukam. Beim Betreten des halb verfallenen Schulhauses traf ihn fast der Schlag. Tapeten hingen in Fetzen von den Wänden. Das Fachwerk war herausgebrochen, sodass der Wind durch die Wände pfiff. Er fühlte sich wie in einem Offiziersunterstand "in erster Stellung". Doch der junge Lehrer ließ sich nicht beirren, vernagelte flugs die Öffnungen, räumte den Schutt in seiner winzigen Schlaf- und Wohnstube beiseite und begann schon am nächsten Tag mit dem Unterricht für die Dorfkinder.

Das war 1920 - lange her. Heute gibt es in Schmiedeberg keine eigene Schule mehr. Nur das Haus ist geblieben. Und die alte Chronik, in der der Lehrer seine ersten Eindrücke schilderte. Das Buch bewahrte über viele Jahre seine Geschichten und Anekdoten aus vergangenen Tagen. Es wurde weitergegeben von Lehrer zu Lehrer. Bevor der letzte von ihnen den Ort verließ, übergab er den Band an Walter Lindenberg, dessen Familie ihn weiter sorgsam hütete. Es muss noch mehr solcher Dokumente gegeben haben. Doch wo die geblieben sind, weiß heute niemand mehr im Dorf.

Nun liegt die gesamte Schulgeschichte der Jahre 1884 bis 1932 in gedruckter Form vor. Als der Bürgerverein von Schmiedeberg beim Sammeln historischer Dokumente für eine Ortschronik plötzlich die vielen eng beschriebenen Seiten sichtete, stand der Entschluss fest: Das muss an die Öffentlichkeit. Ältere Leute, die besser die geschwungen-schöne deutsche Handschrift lesen konnten, übersetzten den Text. Die Jüngeren tippten das Ganze in den Computer.

"Es ist schon interessant, was damals als besonders wichtig galt", berichtet Heidemarie Meier vom Bürgerverein. "Vor allem die Besuche der Schulvisitatoren waren bedeutend. Die Lehrer notierten sogar, welche Lieder dazu gesungen wurden." Aber auch Feiern zum Kaisergeburtstag, Wetterverhältnisse und Missernten hielten die wechselnden Schreiber in dem Buch fest. Der Leser bekommt heute einen Einblick in die Probleme einer längst vergangenen Alltagswelt auf dem Lande. Da starben Kinder an Masern. Da gab es schwere Verletzungen am Postauto, Unfälle mit Pferden. Besonders bewegend waren vor allem verheerende Brände, weshalb die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr ein besonders denkwürdiges Datum wurde.

Der Dorfverein präsentierte die Schulchronik vor großem Publikum an historischem Ort - in der sanierten Schrotmühle der Familie Meier.