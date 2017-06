Verband fordert attraktiven Nahverkehr

artikel-ansicht/dg/0/

"Wer nicht möchte, dass Berlin und sein Umland chaotischen Verhältnissen durch einen immer stärker anwachsenden Straßenverkehr ausgesetzt wird und andererseits dünner besiedelte Regionen wegen schlechter Verkehrsanbindung weiter ausbluten, muss sich dieser Aufgabe stellen", erklärte der stellvertretende Landesvorsitzende Jochen Bona am Mittwoch. Der Panketaler verweist in diesem Zusammenhang auf die von mehreren Parteien und dem Bahnkundenverband erarbeiteten Perspektiven und Länderkonzepte. So sei die "Entwicklungsstrategie für den Schienenpersonennahverkehrs in Berlin und Brandenburg", die im Auftrag der CDU-Fraktionen beider Länder erarbeitet wurde, eine gute Grundlage. Danach solle der Zugverkehr im Ballungsraum um die Hauptstadt durch überwiegend im 30-Minuten-Takt verkehrende Metropol-Züge (MX), die auf jedem Unterwegsbahnhof halten, verstärkt werden. Die stündlich fahrenden Regio-Express-Züge (RX, bisher RE) würden entsprechend seltener halten und dadurch beschleunigt", so der Vize-Landesvorsitzende.

Die Regionaldialoge des Infrastrukturministeriums werden seit Mittwoch fortgesetzt. Der erste Termin fand in Wittenberge statt. Für den Barnim und die Uckermark findet die Veranstaltung am 16. Juni im Rathaus von Angermünde statt. "Wir wollen mit unseren wichtigsten strategischen Vorhaben mit den Bürgern, den Kommunen, Verbänden und Verkehrsunternehmen im Gespräch bleiben", so Ministerin Kathrin Schneider.