Kripo ermittelt nach Brand

Eberswalde (MOZ) In der Nacht zu Mittwoch ist es in einer Erdgeschosswohnung an der Ringstraße zu einem Brand gekommen, bei dem hoher Sachschaden entstand, aber niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr war kurz nach 6.30 Uhr alarmiert worden, musste jedoch nichts mehr löschen, da die Flammen bereits ausgegangen waren. Der 27 Jahre alte Mieter war nicht zu Hause. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.