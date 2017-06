Freude über neues Polizeirevier

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem Festakt ist am Mittwoch das neue Polizeirevier in Bad Freienwalde offiziell übergeben worden. Die 41 Beamten und Mitarbeiter finden in dem Haus, Adolf-Bräutigam-Straße 4, ungleich bessere Arbeitsbedingungen vor als bisher.

Dass die Combo des Landespolizeiorchesters gleich den Song "Happy"von Pharrell Williams anspielte, dürfte kein Zufall gewesen sein. Denn wirklich "Happy" sind die Beamten über ihr neues Revier. Der zweite Song "Über sieben Brücken musst Du gehn" symbolisierte wohl den lange und steinigen Weg bis jetzt.

"Akzeptable Arbeitsbedingungen sind ein wichtiges Kriterium für gute Polizeiarbeit", sagte Olaf Fischer, Leiter der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder). Den Beamten sei endlich ein Gebäude zur Verfügung gestellt worden, dass den Anforderungen entspreche. Die Mitarbeiter des Bad Freienwalder Reviers seien "mit dem Anstieg grenzübergreifender Eigentumsdelikte und steigenden Unfallzahlen" konfrontiert, erklärte Fischer. Bei 64 Prozent Aufklärungsquote bescheinigte er dem Freienwalder Revier "überdurchschnittliche Leistungen". Die guten Arbeitsbedingungen, die die Mitarbeiter im neuen Revier vorfinden, seien längst überfällig. Zu keiner Liegenschaft habe ich so viele Briefe erhalten, in denen Bürger die schlechten Arbeitsbedingungen der Polizei kritisierten", erklärte Fischer zum Zustand des alten Reviers in der Gesundbrunnenstraße.

Im alten Polizeigebäude sei der Arbeitsschutz nicht mehr gewährleistet gewesen, sagte Sven Brandau, Leiter der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland. Er habe damit gedroht, das Haus zu sperren. Brocken von der Fassade fielen immer wieder auf den Bürgersteig, einmal kippte sogar ein Fenster samt Rahmen heraus. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Das Gerüst am Haus sei wenigstens in Polizeifarben gehalten gewesen.

Er sei froh, sagte Brandau, dass sich das Land zu dieser Interimslösung entschieden habe. "Wir hoffen, dass diese Interimslösung mehr als zehn Jahre bestehen bleibt", so der Leiter der Polizeiinspektion. Das Gebäude sei für 31 Mitarbeiter eingerichtet, tatsächlich seien es aber 41, die jedoch aufgrund des Wach- und Wechseldienstes nicht immer da seien. Das Hauptgebäude in Strausberg sei jetzt neu, das in Bad Freienwalde sehr gut hergerichtet, jetzt hoffe er noch auf eine Lösung für Neuenhagen bei Berlin, sagte Brandau.

Offiziell heißt es, dass die Unterbringung des Reviers in einem angemieteten Haus eine vorübergehende, mittelfristige Lösung von zehn Jahren sei. Dann werde die Polizei in einen Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Polizeigaragen ziehen. Dies sei wohl nicht mehr zu erwarten, hieß es am Mittwoch hinter vorgehaltener Hand.

"Wir haben einen Lösungsweg gefunden, um das Revier angemessen unterzubringen", sagte Lothar Wehr, Leiter des Landesamtes für Liegenschaften und Bauen. Als die Behörde das alte Polizeigebäude 2009 übernahm, sei bereits klar gewesen, dass es auf Dauer keinen Bestand hat. "Wir haben uns sofort daran gemacht und mehrere Varianten erarbeitet", sagte Wehr. Unter wirtschaftlichen Aspekten und Finanzzwängen sei dies die beste Lösung gewesen, so Wehr. Das Haus wurde langfristig angemietet und die Eigentümer bauten es um. Das alte Gebäude werde verkauft.

"Polizei und Kommunen müssen die Eruptionen der Geschichte und die Weisungen des Staates umsetzen", erklärte Landrat Gernot Schmidt (SPD)und nannte als Beispiele Flüchtlingskrise und Terrorismus, der bis in die Provinz wirkt. "Wir stehen im Dienst der Menschen". so der Landrat. Innere Sicherheit und Polizei seien eine besondere Form der Sozialpolitik. Wichtig sei auch die personelle Ausstattung der Polizei. "Für katastrophale Szenerien wie Hochwasser brauchen wir viele Einsatzkräfte", so Schmidt. Dies koste eben Geld.