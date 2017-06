Vitaminbomben und Gurkensuppe

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) "Wer so schön sein will wie Kleopatra, der sollte ein Milch-Honig-Bad nehmen. Aber wer ein gutes Herz hat, der sieht sowieso gut aus", scherzte Angela Seib vor den Gästen im Plauderstübchen.

Was die Natur zu bieten hat, ist oft heilsamer als gedacht. Unter diesem Credo hat die Sachkundelehrerin aus Letschin am Mittwochnachmittag zahlreiche Tipps gegen Schmerzen, Erkältungen und andere Wehwehchen gegeben. "Aber!", so die Hobby-Gärtnerin, "diese Tipps sind alles Ergänzungen zur geläufigen Schulmedizin.

Brauchbare Ergänzungen, wie sich herausstellte. So hatte Angela Seib auf dem Weg in den Treff am Wriezener Markt ein paar Holunderblüten gepflückt, deren vielfältige Nutzung sie gleich vorstellte. "Holunder ist für vieles brauchbar. Sie können daraus nicht nur Holundersaft machen, sondern auch Sirup, Sekt oder Gelee", erklärte die 66-Jährige. Gerade an heißen Tagen biete Holunder eine kühlende Erfrischung. "Sie können den Holunder auch mit Zitronensaft oder ein paar Apfelstücken aufpeppen." Diabetiker müssten beim Süßen immer darauf achten, welcher Zucker für sie infrage komme, bemerkte Angela Seib. "Vom Holunder können Sie fast alles nutzen", so die Hobby-Gärtnerin. "Auch die Rinde kann gekocht werden." Roh sollten die Beeren normalerweise nicht verzehrt werden. Wenn diese jedoch mindestens zehn Tage getrocknet wurden, würden sie gegen Durchfall helfen.

Für den Sommer empfiehlt Angela Seib zudem frische Gurkensuppe oder Früchtesmoothies - dickflüssige Getränke aus Früchtemus. "Wenn sie diese mit Früchten oder auch Gemüse mischen, sind das richtige Vitaminbomben", sagte die Kräuterkennerin.

Ihr umfangreiches Wissen über Kräuter und andere Hilfsmittel habe sie sich im Verlauf des Lebens angeeignet, so die 66-Jährige. "Ich bin in einem Gärtnerhaushalt aufgewachsen und habe mich als Sachkundelehrerin immer wieder damit beschäftigt."

Gerade bei Produkten, die heutzutage mit chemischen Zusatzstoffen hergestellt werden, sei Vorsicht geboten. "Nicht selten sind nachweislich Erdöl und kleine Kunststoffpartikel darin zu finden, die unser Ökosystem belasten." In der Natur lassen sich für fast alles Mittel finden.