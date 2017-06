Transporter landet im Haus

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) In einem Wohnhaus in der Gewerbe-straße in Schönwalde ist ein Transporter bei einem Unfall am Dienstagabend gelandet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Fahrer mit dem Ladekran gerade seinen Volvo-Lastwagen entladen, als der Lkw aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich wegrollte und mit einem Transporter kollidierte. Beide Fahrzeuge stießen anschließend gegen das Wohnhaus. Dabei wurde der Transporter in das Haus gedrückt. Die Bewohnerin erlitt einen Schock. Feuerwehrleute sicherten das Gebäude. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.