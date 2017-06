B 1 bleibt bei Unfällen Brennpunkt

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) 72 Einsätze hatten die sieben Müncheberger Ortsteil-Feuerwehren mit 175 Mitgliedern in den Einsatzabteilungen im Vorjahr zu bewältigen - oder anders: Diese waren 1500 Stunden alarmbedingt im Einsatz. Das gehörte zum Resümee von Stadtbrandmeister Carsten Greim, der den Stadtverordneten in jüngster Sitzung den Bericht für 2016 vorstellte. Ergänzende Aktivitäten, von der Aus- und Fortbildung bis zu Präventionsangeboten in den Kindereinrichtungen, seien dabei nicht einmal inbegriffen, ergänzte er.