Wandlitz verzichtet auf Straßenausbau

Wandlitz (MOZ) "Sein oder Nichtsein" ließ der große Shakespeare seinen Hamlet, Prinz von Dänemark, fragen. Etwas weniger dramatisch, gleichfalls aber im Lokalen durchaus bedeutungsvoll, hatten die Wandlitzer Gemeindevertreter jüngst Antworten zu finden. Soll in der Siedlung Stolzenfels gegen den Willen der Anwohner gebaut werden oder nicht? 80 Prozent der Anwohner, so das überlieferte Ergebnis eine Befragung, seien gegen das Bauvorhaben gewesen und könnten fürderhin gut damit leben, auch in 20 Jahren noch über Schotterpisten zu fahren. "Bitte tragen Sie dieser Meinung der Mehrheit Rechnung. Wir sind uns über die Konsequenzen im Klaren. Schilder werden auf die Straßenschäden hinweisen, wir sind ein Wohngebiet ohne jegliche Priorität", warb eine Anwohnerin leidenschaftlich für das ewige Verharren der sieben maroden Straßen im Urzustand.

Schon frühere Diskussionen zeigten die Brisanz der Thematik auf. So sprach sich der Stolzenhagener Ortsvorsteher Jürgen Krajewski dafür aus, dem Bürgerwillen Rechnung zu tragen. In der finalen Abstimmung des Ortsbeirates aber hatten die Befürworter eines Straßenausbaus die Oberhand, was letztlich zur Lehrstunde für direkte Demokratie wurde. "Wer die Bürger-meinung erfragt und diese dann ignoriert, ist irgendwie nicht gut beraten", hatte Krajewski diese Abstimmungsniederlage kommentiert.

Ganz überraschend vertraten der Bau- und der Hauptausschuss dann anderslautende Voten. Beide Gremien stimmten mehrheitlich dafür, der Mehrheit der Einwohner in der Siedlung ihren Willen zu lassen. Dieser Meinung schloss sich nun auch die Wandlitzer Gemeindevertretung an. So fasste Peter Liebehenschel (F.Bg.W.) seine Meinung so zusammen: "Die Leute wollen keine Straßen, dann bekommen sie keine. Dann sollten wir die Prioritätenliste entsprechend ändern." Ralf Becker (SPD) wollte gar eine neue Debatte über Prioritäten im Straßenbau anregen. Dem widersprach Parteifreund Dietmar Seefeldt (SPD). "Wir waren vor drei Jahren froh, uns endlich auf eine bis ins Jahr 2021 reichende Liste geeinigt zu haben. Wir brauchen keine neue Liste." Die Gemeindevertreter stimmten namentlich ab, alle waren gegen den Straßenausbau in der Siedlung.