Fischgalerie im Farbenmeer

(MOZ) Groß Schauen/Köllnitz. Von einem geradezu überwältigenden Meer aus Farben werden die Besucher zum diesjährigen Saisonauftakt in der Fischgalerie der Fischereigenossenschaft Köllnitz empfangen. Dass die Bilder an den beiden Längswänden von zwei verschiedenen Künstlerinnen geschaffen wurden, ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Sybille Schulz aus Bad Saarow, der die Türwand gehört, und Birgit Lüdtke aus Wendisch Rietz die Wand gegenüber, bilden eine Malgemeinschaft. Seit 2005 treffen sich die Lehrerin und die in Fürstenwalde freiberuflich tätige Kosmetikerin mal bei der einen, mal bei der anderen zu Hause zur kreativen Arbeit mit Acryl, Leim, Papier, Wellpappe, Jute, Leinen, Knisterfolie, Sand und Spachtelmasse. Was daraus entsteht, sind einmal reine Acrylgemälde, wobei Sybille Schulz die Farben ohne und Birgit Lüdtke mit Wasserzugabe verwendet. Zum anderen wird die Acryltechnik mit der Collagentechnik kombiniert, sodass interessante Effekte entstehen. Auch der Bildträger spielt mitunter eine Rolle, etwa bei Sybille Schulz, die auf zerknittertes Papier Segelschiffe gemalt hat, wodurch eine Struktur entsteht, die eine aufgewühlte Wasseroberfläche suggeriert.

Die begeisterte Seglerin Birgit Lüdtke hat in fast gleicher Weise und mit mutiger Farbwahl ebenfalls Segelschiffe im Bild festgehalten. Beide Frauen stellen sich bei ihrem gemeinsamen Malen bestimmte Aufgaben. So ist in der Ausstellung von jeder ein Gemälde zu sehen, bei dem sie sich mit der Spiegelung von Architektur im Wasser auseinandergesetzt haben. Neben Wasser spielt die Architektur in ihrem Schaffen eine große Rolle. Von Sybille Schulz hängen drei fantasievolle Stadtlandschaften in der Ausstellung. Die Häuser sind verschachtelt, bei einem Bild kippen sie. Birgit Lüdtke hat sogar fünf solcher Bilder ausgewählt. Humor spricht aus dem einen, bei dem sich vier Katzen auf den Dächern tummeln. An Venedig erinnern soll eine Collage, in die fotografische Architekturelemente aus dieser Stadt eingearbeitet sind. Ein Bild zeigt kubistisch abstrahierte Hochhäuser. Aber auch Blumen, Naturlandschaften und eine Unterwasserlandschaft sind zu sehen. Auf Bildunterschriften haben beide Freizeitkünstlerinnen verzichtet, "denn jeder entdeckt etwas anderes im Bild", erklärt Birgit Lüdtke.

Die jährlich drei Ausstellungen in der Fischgalerie Köllnitz werden durch Anne Gerlach vom Kunstkreis des Burg-Kultur-Vereins Storkow organisiert. Mit ihr selbst sowie Sigrid Baumberger, Ursel Wiesener und Sylvia Schott werden vier seiner Mitglieder die nächste Ausstellung ab Mitte Juni ausrichten. In der letzten Ausstellung in diesem Jahr werden Bilder von Sabine Kiesow aus Storkow zu sehen sein.

Ausstellung in der Fischgalerie Köllnitz: Gemälde und Collagen von Sybille Schulz und Birgit Lüdtke bis 16. Juni täglich von 10 bis 17 Uhr. Eintritt frei.