Zwei Jahrzehnte nach der Oderflut - Gedenkgottesdienst in Ziltendorf

Ziltendorf (dpa) Mit einem Gedenkgottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum Ziltendorf (Landkreis Oder-Spree) soll am Samstag (10 Uhr) an das verheerende Oderhochwasser von 1997 erinnert worden. Für die damals betroffenen Bewohner der Ziltendorfer Niederung sei die Überflutung und der Verlust von Hab und Gut binnen kürzester Zeit ein gravierender Einschnitt in ihrem Leben gewesen, der sie noch heute beschäftige, sagt der Ziltendorfer Pfarrer Mathias Wohlfahrt.

Ein Haus mit dem Ehepaar Katrin und Mario Weiland in der Ernst-Thälmann-Siedlung der Gemeinde Ziltendorf am 11.08.1997 und unten am 06.06.2017. Bei dem Jahrhunderthochwasser der Oder 1997 brach unweit dieser Ortschaft ein Deich.



