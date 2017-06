Das Bierbrot ist zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Würzig, kräftig-malzig: Die Bestnote "sehr gut" gab der Qualitätsrichter dem neuen Schwarzbierbrot von Bäckermeister Frank Schäpe während der jüngsten Brotprüfung in der Uckermark. Verkäuferin Yvonne Thiele freut sich über die Rückkehr des Bierbrotes in d © MOZ

"Es schmeckt würzig, kräftig-malzig", beschreibt Frank Schäpe den Geschmack der neuen Brot-erfindung. "Es ist feinporig. Mit der Käsekruste passt es auch gut zu Gegrilltem. Dank der Kartoffelflocken bleibt es mindestens drei Tage lang frisch. Gebacken wird es anfangs bei 250 Grad im Ofen und ausgebacken mit etwa 220 Grad."

Wie kommt ein Bäckermeister auf die Idee mit dem Schwarzbierbrot? Bierbrot gab es schon einmal in Schwedt. Es war mehrfach preisgekrönt, stand jahrelang auf der Einkaufsliste der Schwedter weit oben. Frank Schäpe und seine Bäcker hatten dafür die Maische aus dem Schwedter Turmbrauhaus verarbeitet. Dann standen die Braukessel jahrelang still. Als die Schwedter Turmbrauer ihre Arbeit einstellten und die Braukessel später verkauft wurden, verschwand das Bierbrot damals aus den Regalen.

Im Vorjahr fiel Schäpe auf einer Getränkemesse Schwarzbier aus der Uckermark auf. Gebraut im Boitzenburger Marstall. In den Braukesseln aus dem Schwedter Turmbrauhaus. "Da war die Idee vom neuen Bierbrot schon in meinem Kopf", lacht Schäpe. "Wir haben uns schnell mit den Boitzenburgern geeinigt. Wir bekommen Maische von ihnen und sie dürfen dafür nach unserem Rezept Schwarzbierbrot backen und verkaufen."

Das alte Bierbrot-Rezept funktionierte aber nicht mehr. Manche Zutaten waren nicht mehr zu haben. Also musste etwas ganz Neues her. Die Boitzenburger lieferten mehrere Säcke ihrer Schwarzbier-Maische. Im Frühjahr 2017 tüftelten dann Frank Schäpe, dessen Sohn Dario und Bäckermeister Pierr Triphan einen Monat lang an dem Schwarzbierbrot-Rezept. Immer wieder wurden Zutaten und Mischungsverhältnisse verändert. Bis die Bierbroterfinder auf den richtigen Geschmack gekommen waren. Wichtige Zutaten: Schwarzbier-Maische, Kartoffelflocken und Körner.

Qualitätsrichter Michael Isensee fand wohl ebenfalls Geschmack an der neuen Brotsorte. Er vergab bei der jüngsten Brotprüfung in der Uckermark die Bestnote "sehr gut" auch an das Schwarzbierbrot aus Schwedt. Aber was ist mit dem Alkohol im Teig. Unbedenklich? "Keine Sorge, der Alkohol verdampft beim Backen", beruhigt Schäpe Skeptiker, die meinen, Kindern sei das Schwarzbierbrot nicht zumutbar.

Noch ist das Bierbrot nicht zurück in den Regalen. Ab wann können die Schwedter es kosten? Frank Schäpe: "Wir backen es vorerst für den Wochenendverkauf in unseren drei Filialen in Schwedt. Kommen die Schwedter auf den Geschmack, dann gibt es Bierbrot wieder täglich."

In den Filialen und der Backstube der Bäckerei & Konditorei Schäpe sind 40 Mitarbeiter beschäftigt. Zwei "Brotmobile" schickt Schäpe in der Uckermark über Land. Außerdem betreibt er die Theatergastronomie.