"Villa Kunterbunt" weiht Stelzenhaus ein

Eberswalde (MOZ) Im Garten der Kita "Villa Kunterbunt" gibt es jetzt auch eine "Villa Klitzeklein". Auf diesen Namen wurde das neue Stelzenhaus getauft, das die 103 Mädchen und Jungen, die 13 Erzieherinnen und Erzieher sowie zahlreiche Eltern und Großeltern mit einem an Attraktionen reichen Sommerfest eingeweiht haben. Die aus Lärchen- und Douglasienholz gefertigte Kletterburg ist der anfassbare erste Preis, den die Finower Einrichtung im vorigen Jahr bei einem Gewinnspiel des Eberswalder Toom-Baumarktes zugesprochen bekommen hatte. Die Kita hatte sich mit einem Video beworben, das von der damaligen Praktikantin Judith Kluge gedreht worden war, die inzwischen als Erzieherin in der "Villa Kunterbunt" arbeitet. "In dem Filmchen beschreiben wir unseren Wunsch, die Spielfläche wieder aufwerten zu dürfen, nachdem auf unserem Hof einige altersschwache Bäume gefällt werden mussten", verriet die Kita-Leiterin Inke-Karen Finn.