Frühlingsfest in Fürstenberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ursprünglich war es auch als Protest gegen die Aktivitäten auf dem ehemaligen Plattenwerkgelände an der Berliner Straße, auf dem sich inzwischen ein Recyclingbetrieb angesiedelt hat, gedacht. Inzwischen ist eine feste Tradition daraus geworden: Am Sonnabend veranstaltet wieder die Bürgerinitiative "Gesundes Fürstenberg" das Frühlingsfest, inzwischen in der 5. Auflage. Es findet auf dem Gelände an der Berliner Straße 19b, direkt gegenüber dem Plattenwerkgelände statt.