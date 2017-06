Vorjahressieger Benedikt Last muss passen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach dem 2. Rennen um den German-Cup im Fourcross am Sonntag in Eisenhüttenstadt (ab 10 Uhr am Skihang) wird es in der Eliteklasse einen neuen Spitzenreiter geben. Der Deutsche Meister und Sieger des Auftakt-Wettbewerbes in Reutlingen, Benedikt Last, hat sich im Training eine Armverletzung zugezogen, die eine Teilnahme in Eisenhüttenstadt unmöglich macht. Im vergangenen Jahr hatte er sich dort vor dem Einheimischen Klaus Beige den nationalen Titel geholt. Damit dürfte der 29-jährige Beige, gleichzeitig Abteilungsleiter Mountainbike beim organisierenden MSV Diehloer Berge, erster Sieganwärter am Sonntag sein. Ähnliches ist vom MSV dem Deutschen Seniorenmeister Christoph Herms zuzutrauen.