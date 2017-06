Großbaustelle Goßmann-Schule beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ankoppeln, hochziehen, abkoppeln, anbauen, ankoppeln, hochziehen ... Jeder Handgriff sitzt bei Daniel Krisa und seinen Kollegen. Seit gut einer Woche sind Mitarbeiter der Firma Xervon aus Eisenhüttenstadt damit beschäftigt, ein Gerüst an der Gerhard-Goßmann-Grundschule in Fürstenwalde aufzubauen. Eine Giebelseite ist schon komplett verhüllt. Derzeit ist die rund 120 Meter lange Vorderfront an der Reihe. "Ein paar Tage werden wir noch brauchen", sagt Krisa.