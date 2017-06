Noch keine Lösung für abgelehnte Schüler

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) In den vergangenen Tagen erreichten die MOZ mehrere empörte Briefe von Müttern aus Rauen und aus Fürstenwalde Süd. Sie haben jetzt den Bescheid erhalten, dass in der Gerhard-Goßmann-Grundschule für ihre Kinder, die im September eingeschult werden, kein Platz ist. Sie sollen nach Nord in die Sigmund-Jähn-Grundschule. "Die öffentlichen Beschwerden zeigen, dass es akute Probleme gibt", sagt Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst. Die Stadtverordnetenversammlung habe vor Jahren beschlossen, dass die Stadt nur ein Schulbezirk ist. Das räche sich jetzt, da es nur in Nord noch freie Kapazitäten gebe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579669/

Auf der Suche nach einer Lösung habe er in den vergangenen Tagen erneut Gespräche geführt, so mit dem Amtsdirektor von Spreenhagen und den Bürgermeister von Rauen. Das Nachbardorf liegt derzeit im Streit mit der dort ansässigen evangelischen Grundschule. Die Gemeinde verlangt, dass alle Rauener Schüler, ohne Blick auf ihre Konfession, aufgenommen werden. Nächste Woche wird nach MOZ-Informationen dazu ein Gerichtsurteil erwartet. Gewinnt Rauen, würde das Fürstenwalde entlasten. Aber nur geringfügig, schränkt Hengst ein. Größere Probleme gebe es für die Eltern in Langewahl und in Süd, an die jetzt die ersten Ablehnungsbescheide herausgegangen sind. Für die habe er im Moment auch keine Lösung.

Offen sei noch ob die Rahngrundschule ein zweite 1. Klasse aufmacht.Dann wäre die Kapazität für die Schüler, die jetzt nach Nord sollen, da. Aber auch das werde für einige Eltern nicht befriedigend sein, da sie Schulgeld bezahlen müssten, was eine Ungleichbehandlung sei.

Auf die Frage, ob ein Bus-Shuttle für die Schulanfänger, die nun von Süd nach Nord umgelenkt wurden, erwogen wird, antwortete Hengst, man müsse zunächst sehen, um wie viele Kinder es sich handelt. Es werde Gespräche mit den Busverkehr geben, zum Beispiel über einen Schnellläufer-Bus, der direkt zur Schule fährt, auch über Begleitpersonal in den Bussen. "Aber da kann ich noch keinen Vollzug melden."