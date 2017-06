In Eberswalde erfunden

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Noch sei Brandenburg nicht Weltmeister in Sachen duales Studium, gab Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) am Mittwoch auf dem Waldcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung unumwunden zu. Die Richtung aber stimme, machte sie zur Eröffnung des dritten Regionalforums, das sich diesem Thema widmete, deutlich. So sei die Zahl dualer Studiengänge, die Hochschulen und Unternehmen, Theorie und Praxis stärker miteinander verzahnen, innerhalb der vergangenen zwei Jahre von zehn auf 29 Angebote gestiegen. 800 Menschen nutzen sie. Demgegenüber steht die Zahl von rund 49000Studierenden in der Mark insgesamt.

Ministerin im Hörsaal: Martina Münch spricht an der HNE vor Vertretern von Forschung und Wirtschaft.

Acht staatliche Hochschulen bieten derzeit ein duales Studium an. Darunter auch die HNE mit ihren Studiengängen Ökolandbau und Holztechnik. Hochschulpräsident Wilhelm-Günther Vahrson wies zum Regionalforum auf den Standort Eberswalde als Pionier einer praxisorientierten akademischen Ausbildung hin. "Dual haben wir eigentlich erfunden", sagte er vor den Gästen im Wilhelm-Pfeil-Auditorium. Der Namensgeber des Hörsaals nämlich habe 1830 die Höhere Forstanstalt von Berlin in die heutige Barnimer Kreisstadt ausgegliedert, um die Lehre in eine waldreichere Umgebung zu bringen.

Vahrson versprach auch, dass es nicht bei den derzeit zwei dualen Studiengängen bleiben soll. Zeitnah wolle die HNE die Ausbildung zum Holzmechatroniker umsetzen. Allgemein arbeite die Hochschule daran, das Angebot im dualen Bereich weiter voranzubringen.

Betriebswirtschaftslehre, Maschinenbau, Pflege- und Therapiewissenschaften - das und noch mehr lässt sich derzeit in Brandenburg im Rahmen eines dualen Studiums erlernen. Handelt es sich um ein ausbildungsintegriertes Studium, hat der Absolvent am Ende sowohl den Berufs- als auch den Bachelorabschluss in der Tasche. Damit warb Ursula Schwill beim Forum und zählte viele Vorteile für Unternehmen auf. Schwill leitet die "Agentur Duales Studium Land Brandenburg", die die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft koordiniert. Die Agentur wird bis 2018 mit jährlich rund 250000Euro vom Land unterstützt.