Vize Wriezen fordert Meister Reichenberg

Reichenberg/Wriezen (MOZ) Vor dem Pfingstfest war es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der Fußball-Kreisklasse der Frauen zwischen dem Reichenberger SV und Blau-Weiß Wriezen. Doch mit den beiden deutlichen Erfolgen in den Nachholspielen haben die Kickerinnen des Reichenberger SV um Übungsleiter Marcel Hoffmann die Meisterschaft nun endgültig eingetütet.

Titelträger der 1. Kreisklasse und Aufsteiger in die Kreisliga: Die Kickerinnen des Reichenberger SV feierten mit einem 15:1-Erfolg in Petershagen die Meisterschaft. © Reichenberger SV

Nach dem 7:0-Heimerfolg über die Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf und dem 15:1-Kantersieg am Sonnabend bei der SG MSV Rüdersdorf/Blau-Weiß Petershagen auf dem Kunstrasenplatz geht die Hoffmann-Mannschaft mit einem Vorsprung von drei Punkten und einem Plus von 68 Treffern in der Tordifferenz in den finalen Spieltag am Sonntag ab 13.30 Uhr beim ärgsten Verfolger Blau-Weiß Wriezen. Damit hält Reichenberg nicht nur deutlich besseren Karten in der Hand, sondern es geht einzig allein nur darum, ungeschlagen durch die dann endende Spielzeit zu gelangen.

"Es ist doch klar, dass Wriezen nichts unversucht lassen wird, um uns die erste Niederlage im letzte Saisonspiel beizubringen. Alles andere wäre doch Utopie", gibt sich Hoffmann erst gar keinen falschen Hoffnungen hin. "Mit Claudia Parlow und Nicole Heinhaupt verfügen die Gastgeberinnen über ein Angreifergespann, das immer für Tore gut ist", sieht Hoffmann in Wriezen durchaus einen ebenbürtigen Kontrahenten.

Den Titelgewinn, den feierten der Reichenberger Coach und seinen Schützlinge aber bereits in Petershagen ausgiebig.