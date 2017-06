Taucher untersuchen Schleusentor

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Am Mittwoch haben Taucher den Schaden am Tor der Schleuse untersucht und dabei auch einen Bohrkern entnommen. Ein Messprogramm laufe noch. Der Befund müsse erst ausgewertet werden, sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Berlin, Michael Scholz, auf Nachfrage. Wann die Schleuse wieder geöffnet werde, könne er noch nicht sagen. Wie berichtet, war die Verbindung zwischen Kalk- und Flakensee vorige Woche Knall auf Fall gesperrt worden - wegen plötzlich auftretender unbekannter Geräusche eines Tores im sogenannten Oberwasser. Damit ist das stromaufwärts liegende Tor gemeint, also das zum Kalksee.