Satzung für Kitas verabschiedet

Die bestehende Satzung war schon etwas in die Jahre gekommen. Die Kreisverwaltung Barnim hatte deshalb bereits 2016 entsprechende Hinweise zur Überarbeitung und Konkretisierung gegeben. Darüber hinaus wollte die Verwaltung der gültigen Rechtsauffassung folgen und ab August auch Frühstück und Vesper in den Kindergärten und im Hort anbieten. Die Gebühren waren deshalb neu zu kalkulieren.

Bevor es in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung kam, machte Frank Hofmann in der Einwohnerfragestunde auf die schwierige Situation bei der Versorgung mit Kitaplätzen aufmerksam. Als betroffener Vater sei er darüber informiert worden, dass in diesem Jahr 17 Kinder keinen Platz erhalten. Die Kommune habe lediglich auf die Tagesmütter verwiesen. "Der Rechtsanspruch muss zwar beim Kreis eingeklagt werden. Die Stadt ist aber dafür zuständig, Plätze vorzuhalten", kritisierte Hofmann.

Bürgermeister Burkhard Horn verwies darauf, dass es ab September 2016 einen "explosionsartigen Zuzug" gegeben hat. Plötzlich hätte man "um die 70 Kinder" versorgen müssen. Eine deutliche Entspannung werde es erst mit der Anmietung einer Kita in der Altstadt sowie dem Neubau einer privaten Betreuungseinrichtung an der Landsberger Straße geben. "Die Stadt kann nachweisen, dass sie sich bemüht hat", sagte der Verwaltungsleiter. Die Eltern müssten sich aber teilweise selbst um eine Einrichtung für ihre Kinder bemühen. "Wir arbeiten überall schon mit Ausnahmegenehmigungen".

Die Beschlussfassung der neuen Kita-Satzung erfolgte dann ohne weitere Diskussion. Es war zuvor lediglich noch über drei Varianten abzustimmen, die sich mit den Grundsätzen der Berechnung beschäftigten. Man einigte sich schließlich auf die Variante B. Danach wird das Einkommen der Eltern in jedem Fall einbezogen, auch wenn diese mit dem Kind nicht in einer häuslicher Gemeinschaft leben. Nicht berücksichtigt wird dagegen das Einkommen eines nicht personensorgeberechtigten Elternteils. Das Einkommen einer Person, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Kind lebt, aber in keinem rechtlichen Verhältnis zu ihm steht, wird ebenfalls nicht einbezogen.

Mit 15 Ja-Stimmen votierten schließlich alle anwesenden Stadtverordneten für die Satzung. Sie wurde, wie Bürgermeister Horn hervorhob, unter Berücksichtigung vieler Vorschläge, auch aus der Elternschaft, erarbeitet. Hinweise, die noch nicht einbezogen wurden, sollen zeitnah beraten werden. Spätestens zum 1. Januar 2019 werde es eine neue Satzung geben, hieß es. Das nun verabschiedete Dokument tritt ab 1. August dieses Jahres in Kraft.

Die Satzung regelt unter anderem, die Aufnahme der Kinder. Die Entscheidung fällt dabei auf der Grundlage eines Antrags und unter der Berücksichtigung der familiären Situation und der Kapazitäten. Ein Anspruch auf einen Platz in einer bestimmten Einrichtung besteht nicht. Neu ist, dass Änderungen des Betreuungsumfangs bis zum 25. des Vormonats (bisher bis zum 10.) mitzuteilen sind. Die Erzieher müssen den Personensorgeberechtigten darüber hinaus mindestens einmal jährlich ein "Entwicklungsgespräch" anbieten.

Eine Neuerung gibt es auch bei den Gebühren. Für Familien mit mehr als einem unterhaltsberechtigten Kind werden ab dem zweiten Kind (und jedem weiteren Kind) jeweils zehn Prozent des Elternbeitrages abgezogen, der für eine Familie mit einem Kind gilt.

Zwei Beispiele für Gebühren: Bei einem Jahresnetto-Einkommen von 39 001 bis 42 000 Euro müssen monatlich für ein Krippenkind (Betreuungszeit bis zehn Stunden) 258 Euro gezahlt werden. Für einen Kita-Platz in den kommunalen Einrichtungen sind es (gleiches Einkommen und gleiche Zeit) 177 Euro.