4810 Euro für Kindertonspur durch Wald

artikel-ansicht/dg/0/

Sauen (MOZ) Es war ein knappe Angelegenheit, doch am Ende kam der gewünschte Betrag zusammen: 14 Nutzer unterstützten die Stiftung August Bier mit insgesamt 4810 Euro bei ihrer Crowdfunding-Aktion. Was dahinter steckt? Die Stiftung möchte eine Tonspur eigens für Kinder auf ihrem Audioguide durch den Sauener Wald realisieren. Bisher können Besucher auf dem elektronischen Wanderführer nur zwischen einer Tonspur für Erwachsene in deutscher und polnischer Sprache sowie einer für Forstfachleute in Deutsch wählen.