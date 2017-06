NWA senkt Preise für Wasser und Abwasser

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579682/

Zudem ging es in der NWA-Versammlung um die Probleme der Altanschließer. Und auch nach der jüngsten Verbandsversammlung ist klar: Schneller wird die Abarbeitung von Anträgen in Sachen Altanschließerbeiträge beim NWA nicht. Die Verbandsversammlung tagte am Dienstag anderthalb Stunden hinter verschlossenen Türen, weil den Vertretern der Kommunen eine Expertise zu den Themen Altanschließer, Staatshaftung und Anträgen auf Rückerstattung nach Paragraf 130 der Abgabenordnung (Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes) vorgestellt wurde. Anschließend verständigten sich die kommunalen Vertreter darauf, in diesem Jahr die Rechtssprechungen zur Altanschließerproblematik weiter aufmerksam zu verfolgen. "Wir haben bei nur 130 offenen Verfahren eine hohe Bestandskraft bei den Bescheiden. Sollte eine freiwillige Rückzahlung von Beiträgen beschlossen werden, dann müssten die Kommunen zwangsläufig diese Kosten mit Umlagen ausgleichen. Das ist uns heute nochmal dargestellt worden", beschrieb anschließend Verbandsvorsteher Christian Kunde den Inhalt der nicht öffentlichen Sitzung.

Wie er weiter sagte, erwartet der NWA insgesamt knapp 500 Anträge auf Staatshaftung. Darunter seien 370 Anträge vom Bürgerbündnis Kommunalabgaben (BKB) und 179 weitere Anträge. Da nach einem aktuellen Urteil Anträge nach Paragraf 130 der Abgabenordnung auch als Antrag auf Staatshaftung betrachtet werden könnten, erhöht sich die Anzahl der Anträge beim NWA um weitere 1500 Anträge.

Zugleich hat der NWA beim Innenministerium eigene Ansprüche geltend gemacht, die aber zurückgewiesen wurden. "Wir prüfen, ob wir uns einer Musterklage der Kommunen anschließen", erklärte Christian Kunde.