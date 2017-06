Jasmin Stein auf der Überholspur

artikel-ansicht/dg/0/

Belleben (MOZ) Sachsen-Anhalt war eine Reise wert: Auch der zweite Auftritt beim Ostdeutschen ADAC-Kart-Cup im sächsisch-anhaltinischen Belleben verlief für Jasmin Stein vom MC Seelow erfolgreich. Die zwölfjährige Kart-Pilotin nahm ihr Rennfahrerherz in beide Hände und triumphierte in der RK1-Wertung. Dabei hatte die Schülerin so ganz nebenbei auch ihr erstes Regenrennen zu absolvieren. Unbeeindruckt drehte sie ihre Runden wie ein Schweizer Uhrenwerk. Zum dritten Renntag des Ostdeutschen ADAC-Kart-Cups geht es für Jasmin Stein und Team am 25. Juni nach Templin.