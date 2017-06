Gebete unterm Basketballkorb

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579685/

Am 27. Mai hat der Ramadan, der islamische Fastenmonat, begonnen. Vier Wochen lang verzichten Muslime, die ihren Glauben ernst nehmen, von Sonnenaufgang bis -untergang auf Essen und Trinken, aufs Rauchen und auf Sex. Gleichzeitig wächst bei vielen das Bedürfnis nach dem gemeinsamen Gebet. Ähnlich wie Kirchen zur Weihnachtszeit sind Moscheen während des Ramadans besonders voll.

Frankfurts muslimische Gemeinde stand kurz vor Beginn des Ramadans vor dem Dilemma, dass die Räume in der Gubener Straße, die seit Januar als Gebetstreff genutzt wurden, nicht mehr zur Verfügung standen. "Es gab Differenzen mit dem Vermieter, zudem reichte der Platz nicht mehr aus", sagt Thomas Klähn, Vorsitzender des Integrationsbeirates und des Vereins "Vielfalt statt Einfalt". Er hat im Mai ein Treffen zwischen Mohamad Zakaria, dem Imam der muslimischen Gemeinschaft, und Oberbürgermeister Martin Wilke vermittelt. Mit Einverständnis der Stadt dürfen die Muslime seit Beginn des Fastenmonats die alte Turnhalle auf dem Brückenplatz, dem früheren Schulhof der Grundschule Mitte an der Bischofstraße, als Gebetsraum nutzen. Dort hat der Verein Slubfurt einen Begegnungsort eingerichtet. "Es ist ein multifunktionaler Raum, egal ob für Kunstprojekte oder zum Fußballspielen. Vieles ist möglich", sagt Slubfurt-Gründer Michael Kurzwelly und fügt hinzu: "Uns ist es wichtig, dass es ein offener Ort bleibt. Solange hier Begegnungen stattfinden können, ist das ganz in unserem Sinne."

In der Praxis bedeutet das, dass sich auf dem Brückenplatz jeden Abend etwa 20 bis 30 Muslime zum Nachtgebet versammeln. Richtig voll wird es Freitag gegen 12.30 Uhr zum besonders wichtigen Freitagsgebet. Dann kommen um die 200 Gläubige, Männer, Frauen und Kinder, schätzt Mohamad Zakaria. Als Imam obliegt dem 20-jährigen Syrer die Leitung des gemeinschaftlichen Gebetes. Die Gemeinde beschreibt er als bunt gemischt: Syrer, Afghanen, Pakistaner, Tschetschenen und Afrikaner kämen zusammen. Ob sie Sunniten oder Schiiten sind, spiele keine Rolle. Die Gebete sind allen Gläubigen vertraut, weil sie in arabischer Sprache verrichtet werden. Nach dem Ramadan soll es auch einen Dolmetscher geben, der die Texte ins Deutsche übersetzt, sagt Mohamad Zakaria. Nachbarn, Anwohner und alle Interessierten sind eingeladen, sich jederzeit selbst ein Bild von der Gemeinde zu machen und die Gebete zu besuchen, betont der Imam und fügt hinzu: "Wir brauchen Kontakt zu den Einheimischen, damit wir die deutsche Sprache nicht nur in den Kursen und im Jobcenter sprechen, sondern auch im Alltag." Leider seien die Frankfurter in dieser Beziehung sehr zurückhaltend.

Nichtsdestotrotz sei die ehemalige Turnhalle auf dem Brückenplatz nur als Übergangslösung für die Zeit des Ramadans, der bis zum 25. Juni dauert, gedacht, sagt Thomas Klähn. Ziel sei es, einen Ort zu finden, der ausschließlich für religiöse Zwecke genutzt werden könne. Sowohl die Stadt als auch die muslimische Gemeinde suchen dafür eine dauerhafte Lösung.