Folgeschäden einer Explosion

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579686/

Das ganze Ausmaß der Schäden wird erst beim genauen Hinschauen sichtbar: Das große Fensterelement in Richtung Grünstraße ist durch die Wucht der Explosion im Selbstbedienungsterminal nach außen gewölbt. An seinem oberen Rand ist ganze Wärmedämmung ebenfalls nach außen gebogen. Inwieweit darunter das Mauerwerk oder gar der Beton gerissen sind, ist noch gar nicht untersucht.

Als im Morgengrauen des 20. Mai eine ohrenbetäubende Explosion das große Wohn- und Geschäftshaus Landsberger Tor erzittern und die Große Straße beben ließ, lagen Eigentümer Detlef Herold und seine Frau in süßem Schlummer in den Betten eines Prager Hotels: "Wir wollten uns einen Kurzurlaub an der Moldau gönnen, und es war bis dahin auch ganz wunderbar", erzählt der Inhaber einer Sicherheitstechnik-Firma und Eigentümer mehrerer Wohn- und Geschäftshäuser in der Stadt. Bis dahin, sagte er, denn danach war der Erholungseffekt naturgemäß eingeschränkt. Er sei aber nicht stehenden Fußes abgereist. "Was hätte ich hier tun können am Wochenende?", fragt er rhetorisch. Eine Berliner Notglaserei hatte im Auftrag der Commerzbank die stark beschädigten Scheiben mit Sicherheitsglas überklebt. Der Zugang zum Selbstbedienungsterminal mit Kontoauszugdrucker und Geldautomat war erst einmal versperrt. Neben dem Automaten, in den offenbar ein hochexplosives Gas-Luft-Gemisch geleitet worden war, hatte die Explosionswucht auch eine Heizung aus der Wand gerissen und durch den Raum geschleudert.

"Daraufhin lief Wasser aus der Heizung in die Tiefgarage, aber das ist schon getrocknet. Schlimmer sind die Wasserschäden im Mauerwerk", sagt Detlef Herold. Während er auf die Schäden an der Fassade zeigt, rütteln wieder Kunden an der Tür, lesen dann den Aushang und gehen um die Ecke zum Hauseingang in der Grünstraße. Dort finden sie den Briefkasten für die Überweisungen der Commerzbank oder gehen die Stufen zum ersten Obergeschoss hinauf, wo die Mitarbeiter der Filiale sich um ihre Anliegen kümmern. Filialleiter André Köhler ist froh, dass die Kunden diese Mühe auf sich nehmen. "Für mich war der Anblick der Verwüstung unseres Foyers ein Schock", erinnert er sich, "vor zwei Jahren hatten wir den ganzen Umbau gestemmt, seitdem haben die Kunden immer die schönen Bedingungen gelobt, unter denen wir ihre Wünsche erfüllen können. Es hat mir so eine Freude gemacht, hierher zur Arbeit zu kommen, und dann stehe ich plötzlich zwischen den Trümmern."

Diese Trümmer sind immer noch durch die Fenster zu sehen. Durch die Sprengung sind zwei SB-Terminals und zwei Geldautomaten, davon ein ganz moderner mit Ein- und Auszahlfunktion, komplett zerstört. "Dabei ist das Geld mit einer Farbpatrone gesichert", sagt Commerzbank-Pressesprecher Mathias Paulokat. Sechs Wochen seien für die Bauwerkstrocknung veranschlagt, erst dann könne mit den Instandsetzungsarbeiten begonnen werden, sagt Paulokat. Er betont, dass die Commerzbank zu ihrer Strausberger Filiale steht: "Unsere sechs Mitarbeiter sind hier für 6000 Kunden da, das ist für uns eine ganz wichtige Filiale." Kostenlos Geldabheben können die Commerzbank-Kunden übrigens an allen Geldautomaten der Cash-Group, zum Beispiel der Deutschen Bank in der Großen Straße oder der Postbank in der Müncheberger Straße, sowie an Shell-Tankstellen und in Rewe-Märkten.