Löwenberg (dpa) An einem unbeschrankten Bahnübergang in Löwenberg (Oberhavel) ist am Donnerstagmorgen ein Auto mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Die Fahrerin des Wagens wurde bei der Kollision verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Berliner Bundespolizei mitteilte. Die 23 Zuginsassen blieben unverletzt. Sie konnten mit einem Bus weiterfahren. Gegen die Autofahrerin werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin.