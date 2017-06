Alkoholisierter Autofahrer fährt Frau an

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein hat in Berlin-Marzahn mit seinem Wagen eine Frau angefahren und sie schwer verletzt. Der 36-Jährige missachtete am Mittwochabend auf der Landsberger Allee eine rote Ampel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Wagen fuhr daraufhin eine 19-jährige Fußgängerin an, die bei Grün die Straße überqueren wollte. Die Frau prallte mit dem Kopf gegen das Auto. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort und wurde aber kurz darauf von Zeugen angehalten. Die Frau kam schwer verletzt in eine Klinik.