Reitertag in Schneeberg am Sonnabend

Schneeberg (MOZ) Am Sonnabend findet der traditionelle Reitertag mit Breitensportlichen Höhenpunkten des Kurmärkischen Reitvereins Schneeberg auf dem Reiterhof Richter in Schneeberg statt. "Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Teilnahme von jungen, talentierten Reitern des Vereins, die durch diese Veranstaltung den Einstieg in den Turniersport wahrnehmen wollen", erklärt Franziska Blaesing vom veranstaltenden Reiterhof.