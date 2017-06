Bahnhof Buberow wird versteigert

artikel-ansicht/dg/0/

Buberow (mhe) Am 30. Juni wird beim Auktionshaus Karhausen in Berlin der Bahnhof Buberow versteigert. Das Berliner Auktionshaus ist für die Versteigerung außergewöhnlicher Immobilien bundesweit bekannt. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem 700 Bahnhöfe, diverse Schlösser und eine große Zahl Waldflächen erfolgreich vermarktet.