Der Marathon ist ihm zu kurz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579695/

Die älteste Eintragung datiert vom 26. Mai 1984. Mit 8:29:41 Stunden über 68 Kilometer beim Rennsteiglauf hatte er bei den Junioren den 34. Platz belegt. Da hatte Muhs seit einem Jahr der Laufgruppe der ASG Frankfurt angehört. "Zum Laufen bin ich durch den Frühsport bei der Armee in Prora gekommen", erinnert sich der bei 1,82 Metern Größe mit 70 Kilo rank und schlank gebliebene. Auch die Leichtathletik-Trainer der BSG Stahl waren einst auf ihn aufmerksam geworden - doch anstatt über die Aschenbahn hatten sie ihn lieber über die Hochsprunglatte geschickt. Bis die Offiziere beim Frühsport-Lauf ihn entdeckten. Bis zur Wende 1989 bestritt Muhs immer den langen Kanten beim Rennsteiglauf erfolgreich, danach wandte er sich dem Triathlonsport zu. Über zwei Jahrzehnte war er anschließend beim TV Fürstenwalde Bundeskampfrichter, bis er sich wieder auf die eigenen sportlichen Aktivitäten konzentrierte. Und das sind Ultralangläufe wie der Alpen-Ultra über 160 Kilometer, der Ultra-Marathon "Nowe Granice" über 105 Kilometer oder ein 24-Stunden-Lauf in Bernau. 2012 war er Deutscher Vizemeister in der Altersklasse M50 im Ultramarathon. Fünf Jahre in Folge nahm er am Baltic-Run über 325 Kilometer von Berlin nach Karlshagen teil. In diesem Jahr hat sich Muhs mit dem Marathon Scott Rock the Top am 22. Juli einen anderen Saisonhöhepunkt ausgesucht. "Aus beruflichen Gründen wusste ich nicht, ob es mit dem Baltic-Run klappt. Nun nehme ich eine Woche Urlaub in Österreich und laufe dann von Ehrwald auf die Zugspitze über 3965 Höhenmeter."

Zum ersten Mal wird Muhs dabei einen Wettbewerb mit Nordic-Walking-Stöcken bestreiten. "Das ist mittlerweile bei vielen Trailläufen üblich. Auch zur Sicherheit, wenn es steil bergab geht. Die Stöcke kann man gut in einen kleinen Rucksack verstauen." Zur Probe lief er damit am Dienstag sieben Mal den Skihang in Eisenhüttenstadt hoch. "In der Woche komme ich auf 50 bis 70 Kilometer. Für mich steht der Spaß im Vordergrund. Wenn das Wetter nicht so ist und ich keine Lust habe, dann laufe ich nicht. Man muss dem Körper Pausen geben, sonst kommen die Verletzungen. Ich weiß, dass in meinem Alter es recht lange dauert, bis alles verheilt ist." Bis auf einige kleinere Knieprobleme blieb der 54-Jährige davon verschont. Beschwerdefrei laufen will er möglichst lange. Auch schon deshalb, um noch möglichst oft mit seiner 18-jährigen Tochter Annika Muhs den Neuzeller Run & Bike wie vor einer Woche über 43 Kilometer erfolgreich zu bestreiten.