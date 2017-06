Karibische Klänge am See

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist knallgelb, trägt das Grünheider Wappentier als Zier und hat vier Meter Durchfahrtshöhe: Ein neues, aufblasbares Gummitor wird künftig Besucher Grünheider Feste und Veranstaltungen begrüßen. Erstmals beim Heimatfest. Am Mittwoch probierte Ortsvorsteher und Organisator Uwe Werner die Neuanschaffung aus. "Funktioniert wunderbar. Ich bin begeistert", stellte er zufrieden fest. 2600 Euro kostete der Hingucker.

Die Vorbereitungen für das dreitägige Fest sind in der heißen Phase angekommen. Auf der Festwiese legen Mitarbeiter des Bauhofes einen Kabelkanal in die Erde. Er führt von der Bühne zum Regie-Zelt. Von dort werden Ton, Licht und Video-Einspielungen geregelt. "Die Bühne wird auch noch komplett überdacht", sagt Werner.

Die ersten Schausteller parken seit Dienstag am Werlseeufer. "Wir haben Schießbude, Ballwerfen, Losbude, Kinder-Eisenbahn und Langos-Wagen dabei", sagt Michaela Hildebrandt. "Wir waren voriges Jahr schon hier, und es war okay." Außerdem können Gäste eine Riesenrutsche nutzen, Elektro-Quad fahren, in Wasserbällen über den See laufen, Schlauchbootslalom absolvieren, auf eine Torwand schießen und an Ständen entlangschlendern. 200 Euro pro betrage die Pauschale pro Stand im Schnitt, sagt Werner. "Wir wollen ja Leute aus der Region hier haben." Die Awo sorgt für Kaffee und Kuchen. Petra Lindner vom Grünheider Heimatverein zeigt historische Bilder und berichtet über ihre Ahnenforschung, sagt Vereinsvorsitzender Lothar Runge. Im Havemann-Klubhaus zeigt der Verein seine Dauerausstellungen.

Während die Bühne Sonnabendnachmittag Talenten aus Grünheider Schulen gehört, spielen die Bands am Abend Tanzmusik. Gegen 21 Uhr startet ein Bootskorso an der Festwiese. Die Reederei Kutzker ist mit Dampfern vor Ort. Karten für die Tour zum Möllensee und zurück gibt es ab 20.30 Uhr für sechs Euro. 22.30 Uhr steigt ein Höhenfeuerwerk - und danach wird es musikalisch richtig heiß: Die Goombay Dance Band sorgt mit Hits wie "Sun of Jamaica" für karibische Stimmung. "Die sind das erste Mal dabei. Jedes Jahr können wir uns das nicht leisten", sagt Uwe Werner. Rund 17 000 Euro stünden ihm laut Haushalt für Feste in seinem Ortsteil zur Verfügung. Dennoch sei er auch auf Sponsoren angewiesen. 2017 unterstützten diese das Fest bislang mit rund 2000 Euro.