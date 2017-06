Handballer erneut Dritte

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Männer der HSG Schlaubetal belegen am Ende einer spannenden Saison den dritten Platz in der Verbandsliga-Süd. Bei 33:11 Punkten und einem Torverhältnis von plus 73 hatten die Müllroser vorzeitig ihr Saisonziel erreicht.

Das Ziel unter die ersten Drei zu gelangen ist der Mannschaft bereits vor den letzten beiden Spieltagen geglückt. Nachdem man im letzten Jahr in der Nord-Staffel spielte und dort ebenfalls den dritten Platz belegte, zeigt sich damit die spielerische Konstanz und Entwicklung der Mannschaft seit dem Abstieg vor zwei Jahren. Trotz dem Wechsel auf der Trainerbank von Olaf Ermling zu Michael Stalla gelang es der Mannschaft, sich schnell zu finden und eine am Ende gute Saison zu absolvieren.

Die Neuzugänge fanden schnell ins Team. Das Fazit von Michael Stalla fällt positiv aus: "Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat die Mannschaft sich gefangen und den Rest der Saison eine gute bis sehr gute Leistung gezeigt. Besonders die Rückrunde ist hervorzuheben."

So sah es auch Mannschaftsführer Marc Eschenbach, der von einer guten Saison sprach aber auch den Finger in die Wunde legte: "Vor allem mit etwas mehr Disziplin wäre die Saison vielleicht noch besser ausgefallen." In der Tat hatte man immer wieder damit zu kämpfen, dass die Schlaubetaler mit einer sehr dünnen Personaldecke in die Spiele gingen. Umso bemerkenswerter sind dann die Leistungen gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte.

"Ich fand unser Spiel in Bad Liebenwerda am besten", sagt Eschenbach "obwohl wir nur zu acht angereist waren, haben wir das Spiel bis in die Schlussminuten offen gehalten." Sowieso sei zu erwähnen, dass der Wille der Mannschaft in jedem Spiel das große Plus war. Viele Spiele wurden erst in der Schlussphase entschieden und oft für die HSG. So konnte die HSG zum Beispiel ein spannendes Spiel beim HSC 2000 mit 24:23 gewinnen oder auswärts in Finsterwalde mit 27:26 einen Erfolg verbuchen.

"Wenn wir es schaffen, in der kommenden Saison die Beteiligung am Training und in den Spielen zu steigern, dann sollte eine bessere Platzierung möglich sein. Wir müssen es schaffen die kleinen Unzulänglichkeiten und Unkonzentriertheiten besser in den Griff zu bekommen und sich nur auf das Spiel zu konzentrieren, dann stehen wir am Ende noch besser da. Wir haben ein super Team", so Trainer Stalla.

Mit den Derbysiegen gegen den HSC 2000 und dem Hinspielsieg gegen Friedland haben die Schlaubetaler zusätzlich bewiesen, dass sie im Moment die Nummer Eins in der Region sind. Für die kommende Saison wird es ähnlich hohe Ziele geben, mit vielleicht der einen oder anderen Änderung innerhalb der Mannschaft.

1. HC Bad Liebenwerda22696:52442: 2

2. GW Finsterwalde22630:577 34:10

3. HSG Schlaubetal-O.22628:555 33:11

4. Grünheider SV II 22638:534 29:15

5. Blau-Weiß Dahlewitz 22595:589 24:20

6. Chemie Guben22616:597 21:23

7. HC Spreewald II22577:564 18:26

8. TSG Lübbenau II22561:582 18:26

9. HSC Frankfurt22575:632 18:26

10. Rot-Weiß Friedland22536:606 10:34

11. HV Calau 22588:758 9:35

12. Germania Massen22525:647 8:36