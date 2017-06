Zwangspause für Dortmunds Kagawa

artikel-ansicht/dg/0/

Der japanische Fußball-Nationalspieler verpasst daher auch das WM-Qualifikationsspiel seines Teams gegen den Irak in Teheran am kommenden Dienstag, wie Japans Verband mitteilte. «Ich hoffe jetzt, dass die Verletzung so schnell wie möglich heilt», wurde Kagawa zitiert. Der 28 Jahre alte BVB-Profi hatte sich die Blessur am Mittwoch beim 1:1 im Länderspiel gegen Syrien zugezogen. Japan führt derzeit in Asiens WM-Qualifikation seine Gruppe an.