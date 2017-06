David Ostwald zum Oberkrämer Wehrführer bestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Oberkrämer (wol) Sowohl die Gemeindefeuerwehr Oberkrämer als auch die Ortsfeuerwehr in Bötzow sind in der Vergangenheit kommissarisch geleitet worden. Mit der Bestellung neuer Wehrführer ist diese Periode vorbei. An der Spitze der Gemeindewehr bleibt alles beim Alten: David Ostwald wird jetzt offiziell Wehrführer. "Das Verfahren ist abgeschlossen", bestätigte Bau- und Ordnungsamtsleiter Dirk Eger.

Ihm zufolge wurden Mitte Mai die Führungskräfte der Oberkrämer Feuerwehr von Bürgermeister Peter Leys (BfO) angehört. In dieser Beratung hätten sie sich für David Ostwald ausgesprochen, so Eger. Ostwald hat die Gemeindewehr bereits drei Jahre kommissarisch geleitet. In der kommenden Gemeindevertretersitzung am 29. Juni bekommt Ostwald seine Ernennungsurkunde. "Er verfügt über alle nötigen Lehrgänge, deshalb steht einer Bestellung als Gemeindewehrführer für die kommenden sechs Jahre nichts mehr im Wege", sagte Eger.

Auch Bötzow hat einen neuen Ortswehrführer: Daniel Hempel kümmert sich seit 1. Juni offiziell um die Belange der Feuerwehr im Dorf. Sein Stellvertreter ist Benjamin Ende. Beide sind für zwei Jahre bestellt worden. Vorgänger Torsten Raffelt, seit 2009 stellvertretender Ortswehrführer, hatte die Feuerwehr des Ortsteils seit Oktober kommissarisch geleitet. Im Oberkrämer Ausschuss für Ordnung, Soziales und Umwelt ist Raffelt in der vorigen Woche offiziell als Ortswehrführer verabschiedet worden. Kameraden und Vertreter der Gemeinde dankten ihm für die gewissenhafte Erfüllung seiner Dienste. Er bleibt aber weiterhin aktives Mitglied.

Insgesamt hat die Bötzower Feuerwehr 25 aktive Mitglieder, bei der Jugendfeuerwehr sind es zehn. "Wir würden uns freuen, wenn sich noch mehr Kinder und Jugendliche für die Feuerwehr entscheiden", sagte der neue Vize Benjamin Ende, der selbst bei der Jugendfeuerwehr angefangen hat und seit fünf Jahren im aktiven Dienst ist. "Die Einsatzbereitschaft können wir aber gewährleisten", betonte er.